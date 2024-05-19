هجمات أوكرانية بالمسيرات توقف عمل مصفاة نفط روسية

أوقفت موجة هجمات طائرات من دون طيار أوكرانية مصفاة نفط في كراسنودار جنوبي روسيا عن العمل، في حين ضربت قوات الكرملين ضاحية شمالية في خاركيف بأوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ.

وقال الحاكم الإقليمي أوليه سينيهوبوف إن ما لا يقل عن 16 شخصا أصيبوا أيضا بالقرب من بلدة مالا دانيليفكا بمنطقة خاركيف بعد أن أصاب صاروخ روسي من طراز إسكندر هدفا "مدنيا" صباح اليوم.

قصف روسي

ولا تزال المنطقة تشهد قصفا منتظما من قوات موسكو حتى مع نجاح أوكرانيا في وقف التقدم البري الروسي على محور خاركيف وكوبيانسك.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت ما مجموعه 103 طائرات بدون طيار أوكرانية وصاروخا باليستيا تكتيكيا و12 صاروخا أميركيا ومختلف المقذوفات الأخرى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الإدارة المحلية في بيان على موقعها على الإنترنت إن 6 طائرات من دون طيار قصفت منشأة سلافيانسك خلال الليل بدون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

واستهدفت طائرات من دون طيار من أوكرانيا المصفاة، وفق ما نقلت بلومبيرغ عن شخص مطلع على العملية وغير مخول بالتحدث علنا.

توقف المصفاة

وأفادت "آر بي سي" نقلا عن رئيس الأمن في سلافيانسك إيكو، مشغل المصفاة، بأن المصفاة أوقفت عملياتها لإجراء الفحوصات، وليس من الواضح بعد متى يمكنها استئناف التشغيل.

وكانت المنشأة، التي تعالج 4 ملايين طن من الخام سنويا، أو حوالي 80 ألف برميل يوميا، هدفا سابقا لهجمات بطائرات بدون طيار في مارس/آذار وأبريل/نيسان.

وانتقدت الولايات المتحدة الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية باعتبارها تشكل خطرا على أسعار النفط الخام وحثت كييف على التركيز على الأهداف العسكرية بدلا من ذلك.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الأسبوع الماضي في جلسة استماع للجنة بمجلس الشيوخ: "هذه الهجمات يمكن أن يكون لها تأثير غير مباشر على وضع الطاقة العالمي.. من الأفضل لأوكرانيا أن تلاحق الأهداف التكتيكية والعملياتية التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على المعركة الحالية".