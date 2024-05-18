توشك تركيا أن تحصل على استثمارات كبيرة من شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية العملاقة خاصة "بي واي دي" وشركة شيري، وفقًا لما أوردته بلومبيرغ.

وفي مقابلة أجريت معه في أنقرة أعرب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، فاتح كاجر، عن تفاؤله، مشيرا إلى أن المناقشات أحرزت تقدما كبيرا.

وقال كاجر "نود استكمال المحادثات في أقرب وقت ممكن. لقد قطعنا شوطا طويلا مع كلتيهما".

وتعد هذه المحادثات وفقا للوكالة جزءًا من مفاوضات أوسع تشمل أيضًا شركة "سايك موتورز كورب"، المالكة لشركتي "إم جي"، و"غريت وال موتور" وكلتاهما تعمل في المجال.

توسع إستراتيجي في أوروبا

واعتبرت بلومبيرغ أن الإنشاء المحتمل لمصانع السيارات الكهربائية من قبل شركتي "بي واي دي" وشيري في تركيا أمر ذو أهمية إستراتيجية لكل من الشركات الصينية وتركيا.

ومن شأن مثل هذا الاستثمار أن يسهل وصول هذه الشركات المصنعة إلى سوق الاتحاد الأوروبي، بسبب اتفاقية الاتحاد الجمركي التي أبرمتها تركيا مع الكتلة الأوروبية، وفقا لبلومبيرغ.

وتعد تركيا نفسها سوقًا مهمّا، حيث شكلت السيارات الكهربائية 7.5% من إجمالي مبيعات المركبات 2023 في البلاد.

وتتوقع هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا أن يزيد عدد المركبات الكهربائية في البلاد بنحو 180 ألفًا بحلول عام 2025، مع توقعات تشير إلى أن المركبات الكهربائية ستشكل 30.4% من مبيعات السيارات المحلية بحلول عام 2032 وفق بلومبيرغ.

وسلط مايكل شو، المدير العام لشركة "بي واي دي أوروبا" في حديث لبلومبيرغ الضوء على خطط الشركة التوسعية، مشيرًا إلى إمكانية إنشاء مصنع أوروبي ثانٍ بحلول عام 2025.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى البناء المستمر لمنشأة في المجر. وهو ما تعتبره الشركة استثمارا مهمّا لكونه يمكن أن يساعد شركة "بي واي دي" في التحايل على أي تعريفات استيراد جديدة محتملة قد تنشأ عن تحقيق الاتحاد الأوروبي في الدعم الحكومي لصانعي السيارات الكهربائية الصينيين، تقول بلومبيرغ.

قدرات التصدير والفوائد الاقتصادية

وتشير الوكالة إلى أن صناعة السيارات المتطورة في تركيا ومكانتها كأكبر مصدر للمركبات لأوروبا -حيث باعت ما قيمته 35.7 مليار دولار من المركبات وقطع الغيار في عام 2023- تجعلها قاعدة جذابة للصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.

كما ألمح الوزير كاجر أيضًا إلى فوائد إضافية للشركات الصينية، بما في ذلك "الفرص المميزة لاستثمارات البطاريات"، وهو ما يمكن أن يؤثر بدوره بشكل كبير على مشهد التصنيع في تركيا وسوق السيارات الكهربائية المزدهر.

وترى الوكالة أن هذه الاستثمارات لن تؤدي إلى تعزيز دور تركيا في قطاع السيارات العالمي فحسب، بل ستدعم أيضًا نمو سيارة "توغ"، أول شركة محلية تركية لتصنيع السيارات الكهربائية في البلاد.

وتقوم "توغ"، بالتعاون مع شركة "فراسيس إنرجي" الصينية، حاليًا ببناء مصنع للبطاريات في مدينة بورصة التركية، في إطار مشروع مشترك.