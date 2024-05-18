أفادت هيئة الإحصاءات الحكومية الروسية -الجمعة- بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع 5.4% على أساس سنوي في الربع الأول بعد نموه 4.9% في الربع الأخير من العام الماضي.

كان الناتج المحلي الإجمالي لروسيا قد انكمش 1.6% في الربع الأول من العام الماضي.

وتوقعت وزارة الاقتصاد في وقت سابق نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بنحو 5.4%، في حين أشارت تقديرات البنك المركزي إلى 4.6%.

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز زيادة 5.3% على أساس سنوي.

توقعات

ويتوقع بنك روسيا المركزي أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% في الربع الثاني مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة لتشديد السياسة النقدية.

ورفعت وزارة الاقتصاد الشهر الماضي توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2024 بأكمله إلى 2.8% من 2.3% في تقديرات سابقة.

كما رفع البنك المركزي توقعات النمو الاقتصادي في روسيا لما بين 2.5% و3.5% من النطاق السابق الذي كان بين 1% 2%.

وكانت توقعات وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف للعام الجاري هي الأكثر تفاؤلا، إذ توقع نموا بنحو 3.6% مثل العام السابق.

ويرى تقرير رويترز أن انتعاش روسيا من الركود -الذي شهدته في 2022- يتركز بقوة على إنتاج الأسلحة والذخيرة الممول من الدولة في وقت تستمر فيه الحرب الروسية الأوكرانية، مما يخفي الأزمات التي تعرقل تحسين مستويات معيشة الروس.

توقعات صندوق النقد

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في 2024 إلى 3.2% من 2.6%، مشيرا إلى الإنفاق الحكومي القوي والاستثمار المرتبط بالحرب فضلا عن ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في سوق عمل تشهد شحا وعائدات تصدير نفط قوية رغم العقوبات الغربية.

ويبلغ إنتاج روسيا 10.78 ملايين برميل يوميا، بحسب بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، وتعد ثاني أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية.

ورغم العقوبات الدولية والقيود التي فرضتها مجموعة السبع والحلفاء الغربيون على موسكو، فإن روسيا تظل موردا مهما للنفط للعالم، إذ صدرت بما متوسطه 7.5 ملايين برميل يوميا في 2023.