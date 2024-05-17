رويترز: المغرب يفرض رسوم مكافحة إغراق على الأفران الكهربائية التركية

قال مصدر بوزارة التجارة المغربية، اليوم الجمعة، إن الوزارة تعتزم فرض رسوم مكافحة الإغراق على الأفران الكهربائية المستوردة من تركيا بنسبة 62% لحماية السوق المحلية.

وأضاف المصدر أن العلامة التجارية التركية (اعتماد) ستخضع لرسوم استيراد تبلغ 34% فقط، بحسب ما نقلت رويترز.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إن هامش الإغراق بالنسبة لشركات الأفران التركية بلغ 71.4%، في حين بلغ هامش الإغراق لشركة اعتماد 34%.

ووقّع المغرب وتركيا اتفاقية للتجارة الحرة عام 2004. وتم تعديل الاتفاق عام 2020 لفرض رسوم استيراد على بعض البضائع التركية بعد شكاوى من مصنعي النسيج المغاربة.

و"الإغراق" هو إدخال سلعة منتجة في دولة معينة إلى سوق دولة أخرى بسعر يقل عن قيمتها العادية. والقيمة العادية للسلعة هي سعرها في سوق الدولة المنتجة لها أو كلفة إنتاجها فيها.