تركيا: إسرائيل تواجه مشاكل خطيرة عقب قرارنا وقف التجارة معها

قال وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تعاني من صعوبات اقتصادية عقب قرار أنقرة وقف التجارة معها، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

وأضاف خلال مشاركته في فعالية بإسطنبول، أن "الجميع شاهد سلوك إسرائيل الوحشي في المنطقة، وهجماتها على الأبرياء وتدميرها كل شيء في قطاع غزة".

وأشار إلى أن بلوغ إسرائيل مستوى جديدا في المجازر وقيامها بمنع المساعدات الإنسانية التركية دفع أنقرة لإعادة تقييم الوضع.

وشدد على عدم وجود أي أنشطة تجارية بين تركيا وإسرائيل منذ 2 مايو/أيار الجاري.

وقال: "بعد القرار التركي عانت إسرائيل من مشاكل خطيرة مثل زيادة التضخم وعدم القدرة على إيجاد السلع بسرعة".

وتابع: "في السابق كان من الممكن شراء البضائع من تركيا بأسعار اقتصادية وخلال يوم واحد، لقد شاهدوا (الإسرائيليون) مدى جدية تركيا وتصميمها".

وتزامنت تصريحات الوزير التركي مع إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس الخميس، أن إسرائيل ستلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وستفرض أيضا رسوما بنسبة 100% على الواردات الأخرى من تركيا، ردا على قرار أنقرة وقف الصادرات إلى إسرائيل.

وأضاف الوزير الإسرائيلي، في بيان، أن الخطة ستُعرض على مجلس الوزراء ليوافق عليها.

و2 مايو/أيار أعلنت وزارة التجارة التركية وقفا كاملا للتعاملات التجارية مع إسرائيل إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود.

قرارات تركيا ضد إسرائيل منذ طوفان الأقصى

واتخذت تركيا جملة من الإجراءات الاقتصادية ضد إسرائيل منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترافقت مع التوتر في العلاقات بين البلدين، وحملات المقاطعة الشعبية المنادية بقطع التبادل التجاري مع إسرائيل، تتمثل في: