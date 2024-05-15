العراق يوقع اتفاقا مع شركة صينية لتطوير مصفاة الفاو

ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن هناك اتفاقا قد تم مع شركة هوالو الصينية للهندسة -اليوم الأربعاء- لتطوير مصفاة الفاو التي تبلغ طاقتها 300 ألف برميل يوميا.

وينقسم المشروع إلى مرحلتين، ويتضمن إنشاء مجمع للبتروكيماويات بطاقة 3 ملايين طن سنويا، إضافة إلى محطة لتوليد الكهرباء بقدرة ألفي ميغاوات.

وقال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني -اليوم- إن هذا الاتفاق يأتي "ضمن خطة الحكومة لزيادة الطاقات التكريرية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير المنتجات النفطية محليا".

وأضاف أن مشروع مصفاة الفاو المتكامل من المشاريع الاقتصادية المهمة للبلد، وهو يدعم الصناعات التكريرية والبتروكيمياوية، داعيا الشركة الصينية إلى استثمار الوقت للإسراع في تنفيذ هذا المشروع.

وهوالو تابعة للشركة الصينية للهندسة الكيميائية (سي إن سي إي سي) وهي أحدث كيان صيني يوقع مشروعا بقطاع النفط والغاز مع بغداد.

وأطلقت وزارة النفط العراقية السبت الماضي 29 مشروعا للنفط والغاز في 12 محافظة ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة.

وفازت شركة يونايتد إنرجي الصينية (يو إي جي) -السبت- بتطوير حقل الفاو للنفط والغاز الذي يقع بمنطقة الحدود مع الكويت وإيران.

والشركات الصينية هي الأجنبية الوحيدة التي فازت بتراخيص تنقيب بالعراق في جولة جرت 11 و13 مايو/أيار الحالي، وحازت خلالها تراخيص تغطي 10 حقول للنفط والغاز في هذا البلد الغني بموارد الطاقة الهيدروكربونية.