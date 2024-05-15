قال المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة، محمد بوطابة، إن بلاده ستنتج 3.7 ملايين متر مكعب يوميا من المياه المحلاة بحلول نهاية عام 2024، وهو ما سيغطي 42% من احتياجات سكان الجزائر المقدر عددهم بـ47 مليون نسمة.

وتهدف الجزائر إلى الوصول إلى 5.6 ملايين متر مكعب يوميا من المياه المحلاة بحلول عام 2030.

ونقلت رويترز عن بوطابة قوله إن الدولة -شبه القاحلة- استثمرت بالفعل 2.1 مليار دولار وتخطط لضخ 2.4 مليار دولار أخرى لتنفيذ خطتها.

إجراءات أولية

قال وزير الري طه دربال -في مارس/آذار الماضي- إن الإجراءات الأولية لتسريع إنتاجية المياه تشمل حفر آبار في عديد الولايات فضلا عن برنامج إنجاز محطات لتحلية مياه البحر على المديين المتوسط والقصير.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يتكون من مرحلتين الأولى بين عامي 2022 و2024 ببناء 5 محطات كبيرة لتحلية مياه البحر عبر الولايات الساحلية، بطاقة إنتاجية تقدر بـ300 ألف متر مكعب في اليوم لكل واحدة منها، متوقعًا أن تدخل هذه المحطات الخدمة "بنهاية السنة الجارية" وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأضاف أن المرحلة الثانية من هذا البرنامج بين عامي 2025 و2030 تشمل بناء 7 محطات أخرى لتحلية مياه البحر.

وأكد أن المياه المحلاة ستسمح مع نهاية المرحلة الأولى بضمان 42% من احتياجات السكان من المياه الصالحة للشرب، في حين ستصل نهاية المرحلة الثانية 60%.

وأوضح أن تلك المحطات الخاصة بتحلية مياه البحر ستزود سكان الولايات الساحلية والولايات التي تبعد 150 كيلومترا من تلك المنشآت بالمياه الصالحة للشرب.

استثمارات ضخمة