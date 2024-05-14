بدأ بنك أفريقيا، اليوم، شراكة إستراتيجية مع بنك فلسطين، تشمل استثمارا متبادلا في حصة من رأسمال كل من المؤسستين، عبر شراء أسهم في البورصتين الفلسطينية والمغربية.

ووفق الإستراتيجية الجديدة، فإن بنك أفريقيا سيبدأ بتملك أسهم تعادل 1.2% من رأسمال بنك فلسطين، كما سيعمل الشريكان المصرفيان على تطوير تعاون موسع في مجالات التمويل التجاري والمراسلة البنكية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وفق بيان رسمي.

منصة ترويج

تشمل الشراكة توفير منصة مخصصة للترويج الاقتصادي المتبادل، بهدف تعزيز تدفق التجارة والاستثمارات بين المغرب وفلسطين، وتنفيذ مبادرات مشتركة تسلّط الضوء على الروابط التاريخية المتجذرة بين البلدين.

وقال رئيس بنك أفريقيا عثمان بنجلون، عقب حفل التوقيع، "تشكل هذه الشراكة بادرة مؤسساتية تجسد التضامن والثقة في مستقبل فلسطين ومساهمة بنك أفريقيا، بصفته فاعلا خاصا أفريقيا بجذور مغربية، في تشكيل مستقبل اقتصادي مشترك بين البلدين".

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين هاشم الشوا "توقيع الشراكة مع بنك أفريقيا في ظل التحديات الكبيرة التي تعيشها فلسطين يعكس الثقة الكبيرة والسمعة الطيبة التي استطاعت مجموعة بنك فلسطين بناءها وترسيخها على مدار ما يقرب من 65 عاما".

وبنك أفريقيا من المجموعات المالية الرئيسية في القارة الأفريقية، ومقره المغرب، حيث يتواجد في 32 دولة حول العالم، منها 20 دولة في أفريقيا، مقدما نفسه كمجموعة مصرفية عالمية متعددة الأنشطة، تقدم خدماتها في مجالات متنوعة منها: الصيرفة التجارية، الصيرفة الاستثمارية، خدمات تمويلية متخصصة مثل التأجير التمويلي، الخصم أو ائتمان المستهلك، إضافة إلى الخدمات المصرفية التشاركية.

ويُعد بنك فلسطين، الذي تأسس عام 1960 متخذا مدينة رام الله مقرا له، مصرفا عالميا يمتثل لإشراف ورقابة سلطة النقد الفلسطينية، وهو أول مؤسسة مالية تعمل في فلسطين ضمن 13 مصرفا آخر.

ويشغل البنك أكثر من ثلث القطاع المصرفي من حيث ودائع العملاء والتسهيلات الائتمانية، وذلك بامتلاكه إجمالي أصول يبلغ 7.1 مليار دولار.