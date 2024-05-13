الذهب والدولار يتراجعان وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية

تراجع الدولار مقابل مجموعة من العملات الرئيسية اليوم وسط ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأميركية لتقييم احتمالات خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لـ"سي إم إي" أن الأسواق تتوقع بنسبة 61.2% خفض الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) في سبتمبر/أيلول، مع توقعات بخفض نحو 50 نقطة أساس في المجمل.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء يليها مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.

وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات- هامشيا بنسبة 0.04% إلى 105.26 نقاط بعد تسجيل مكسب الأسبوع الماضي بعد أسبوعين متتاليين من التراجع.

ومقابل الين، ثبت الدولار عند 155.86 بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الثاني من مايو/أيار الحالي عند 155.965 ينا للدولار.

وارتفع الدولار مقابل الين بعد خسارة بواقع 3% بداية الشهر في أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول 2022، بعد تدخلين يشتبه في أن السلطات اليابانية قامت بهما.

وارتفع اليورو مقابل الدولار إلى 1.0784، في وقت تستعد فيه منطقة اليورو لصدور بيانات التضخم يوم الجمعة.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2526 دولار.

الذهب

وعلى صعيد الذهب، هبطت الأسعار اليوم مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات مهمة للتضخم في الولايات المتحدة قد تعطي مؤشرا للتوقيت المحتمل لأول خفض من مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.84% إلى 2340.7 دولارا للأوقية، وشهدت الجلسة السابقة تسجيل الذهب أعلى مستوى في أسبوعين.

كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران المقبل 1.20% إلى 2346.40 دولارا.

ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء تليها بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بغد غد.

وبعد بيانات جاءت أضعف من المتوقع للوظائف الأميركية لشهر أبريل/نيسان الماضي وكذلك تقرير وظائف الأسبوع الماضي زادت التوقعات بتبني المركزي الأميركي لتخفيضات للفائدة هذا العام.

وتوقع متعاملون أن يبدأ المركزي الأميركي في دورة تيسير نقدي في سبتمبر/أيلول المقبل. وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى: