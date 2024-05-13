السكر سلعة أساسية يتم استهلاكها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، ولا يكاد يخلو منه بيت، وهو يدخل في عدد لا يكاد يحصى من الصناعات الغذائية وغيرها. ويُنتج من نباتات مختلفة مثل قصب السكر وبنجر السكر، وغيرهما.

وهو نوع من الكربوهيدرات الموجود في العديد من الأطعمة والمشروبات والفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان.

يأتي في مجموعة متنوعة من الأشكال المختلفة، بدءًا من السكريات الطبيعية مثل الفركتوز الموجود في الفاكهة والعسل، أو اللاكتوز الموجود في منتجات الألبان إلى السكروز (سكر المائدة) الذي نضيفه إلى الشاي أو القهوة أو نستخدمه في الخبز، وفق ما ذكرت منصة "شوقر نيوتريشن".

ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك السكر للفرد على مدى العقد المقبل، مدفوعا بشكل رئيسي بنمو الدخل في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في آسيا وأفريقيا.

ومع ذلك يتوقع أن يظل متوسط ​​استهلاك الفرد في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أقل بكثير مما هو عليه بالبلدان المرتفعة الدخل، وفق ما ذكرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعية العالمية (الفاو).

ومن المتوقع أيضا أن يتوسع إنتاج السكر بشكل رئيسي في البلدان الرئيسية المنتجة لقصب السكر الذي ينمو غالبا في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، ويمثل أكثر من 85% من إجمالي إنتاج محاصيل السكر العالمي، حسب المصدر السابق.

وبلغ الإنتاج العالمي موسم 2022/2023 حوالي 177 مليون طن متري، وكانت آسيا أكبر منطقة منتجة للسكر بما يقرب من 60 مليون طن وفق ما ذكرت منصة "ستاتيستا".

1- أكبر 10 دول منتجة للسكر

تعتبر الهند المنتج الأول للسكر في العالم، وتلعب دورا محوريا في مشهد السكر العالمي بفضل إنتاجها المذهل البالغ 34.3 مليون طن.

وعززت هيمنتها على إنتاج السكر مستفيدة من الظروف المناخية المواتية، والمساحات الزراعية الشاسعة، والممارسات الزراعية المتقدمة، كما أن مساهمة الهند الكبيرة في العرض العالمي تؤكد مكانتها ونفوذها في سوق السكر الدولي، مما يؤكد موقعها كلاعب رئيسي في الصناعة بحلول عام 2024.

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول منتجة للسكر عام 2023 كما ذكرت منصة "وايز فوتر" و موقع "أدّا 247".

الهند: 34.3 مليون طن البرازيل: 27.7 مليون طن تايلند: 14.9 مليون طن الصين: 11.8 مليون طن الولايات المتحدة: 7.4 ملايين طن روسيا: 7.3 ملايين طن المكسيك: 6.7 ملايين طن فرنسا: 4.9 ملايين طن باكستان: 4.9 ملايين طن أستراليا: 4.5 ملايين طن

2- أكبر 10 دول مستوردة للسكر

بلغت واردات السكر العالمية للدول الـ10 الأولى المستوردة للسكر نحو 53.14 مليار دولار عام 2023.

وتُعد الصين تقليديا أهم مستورد للسكر. ومع ذلك، تفوقت عليها الولايات المتحدة عام 2023 وبرزت كأكبر مستورد للسكر حيث بلغت وارداتها 13.85 مليار دولار، حسب ما ذكرت منصة "تريد آيمكس".

الولايات المتحدة: 13.85 مليار دولار الصين: 7.47 مليارات دولار إندونيسيا: 6.57 مليارات دولار ألمانيا: 4.85 مليارات دولار المملكة المتحدة: 4.65 مليارات دولار إسبانيا: 3.70 مليارات دولار كندا: 3.52 مليارات دولار كوريا الجنوبية: 3.22 مليارات دولار فرنسا: 2.71 مليار دولار ماليزيا: 2.6 مليار دولار

3- أكبر 10 شركات تهيمن على واردات السكر بينها عربية واحدة

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 شركات تهيمن على وارادت سوق السكر العالمي عام 2023 مع إجمالي إيراداتها حسب منصة "تريد آيمكس":

شركة كارجيل إنكوربوريتد (الولايات المتحدة): 177 مليار دولار شركة ويلمار إنترناشونال المحدودة (سنغافورة): 67.2 مليار دولار شركة لويس دريفوس (هولندا): 59.9 مليار دولار أسوشيتد بريتيش فودز (المملكة المتحدة): 25.19 مليار دولار بيوسيف آند رايزن (البرازيل): 39 مليار دولار سودزوكر إيه جي (ألمانيا): 11 مليار دولار شركة كوزان إس إيه (البرازيل): 7.9 مليارات دولار مجموعة صافولا (السعودية): 7.2 مليارات دولار تيريوس (فرنسا): 7.1 مليارات دولار شركة أيه آي دي- باري (الهند): 4.2 مليارات دولار



4- حقائق قد لا تعرفها عن السكر

إليكم عدد من الحقائق التي قد لا تعرفونها عن السكر وفق ما ذكرت مجلة "ديسكفر ماغازين" ومنصة "أجيبو":