اقتصاد|مصر

قطر للطاقة تستحوذ على حصة بمنطقتين استكشافيتين في مصر

This handout photo released by QatarEnergy's Public Relations and Communication office shows the headquarters of the Gulf state's main energy facility in the captial Doha on November 6, 2022. - The hydrocarbon giant QatarEnergy, formerly Qatar Petroleum, is the main state owned energy company of Qatar, operating the Gulf emirate's oil and gas activities, including exploration, production, refining, transport, and storage. (Photo by QatarEnergy / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / QATARENERGY" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
قطر للطاقة ستحصل على حصة 40% من اتفاقية الامتياز لمنطقتي "القاهرة" و"مصري" البحريتين بمصر (الفرنسية)
12/5/2024

وقّعت كل من قطر للطاقة وشركة إكسون موبيل اتفاقية تستحوذ قطر للطاقة بموجبها على حصة تبلغ 40% في منطقتين استكشافيتين قبالة السواحل المصرية.

وذكر بيان لقطر للطاقة أنه بموجب بنود الاتفاقية -التي ستخضع للموافقات الحكومية الرسمية المعتادة- ستحصل قطر للطاقة على حصة تبلغ 40% من اتفاقية الامتياز لمنطقتي "القاهرة" و"مصري" البحريتين، بينما ستحصل إكسون موبيل (المشغّل) على الحصة المتبقية والبالغة 60%.

ونقل البيان عن سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة قوله "يسعدني أن نشارك في منطقتي استكشاف القاهرة ومصري البحريتين، وهو ما سيعزز من تواجد قطر للطاقة في جمهورية مصر العربية ويدعم برنامجنا الطموح للاستكشاف الدولي".

وأضاف "نتطلع إلى العمل مع شريكتنا الإستراتيجية إكسون موبيل، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في هذه المنطقة الواعدة".

يذكر أنه قد تم منح منطقتي القاهرة ومصري الاستكشافيتين لشركة إكسون موبيل في يناير/كانون الثاني 2023.

وتبلغ مساحة المنطقتين حوالي 11 ألفا و400 كيلومتر مربع في مياه تتراوح أعماقها بين ألفين إلى 3 آلاف متر.

المصدر : الجزيرة