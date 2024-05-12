قطر للطاقة تستحوذ على حصة بمنطقتين استكشافيتين في مصر

وقّعت كل من قطر للطاقة وشركة إكسون موبيل اتفاقية تستحوذ قطر للطاقة بموجبها على حصة تبلغ 40% في منطقتين استكشافيتين قبالة السواحل المصرية.

وذكر بيان لقطر للطاقة أنه بموجب بنود الاتفاقية -التي ستخضع للموافقات الحكومية الرسمية المعتادة- ستحصل قطر للطاقة على حصة تبلغ 40% من اتفاقية الامتياز لمنطقتي "القاهرة" و"مصري" البحريتين، بينما ستحصل إكسون موبيل (المشغّل) على الحصة المتبقية والبالغة 60%.

ونقل البيان عن سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة قوله "يسعدني أن نشارك في منطقتي استكشاف القاهرة ومصري البحريتين، وهو ما سيعزز من تواجد قطر للطاقة في جمهورية مصر العربية ويدعم برنامجنا الطموح للاستكشاف الدولي".

قطر للطاقة تستحوذ على حصة في منطقتين استكشافيتين قبالة السواحل المصرية#قطر_للطاقة⁣ #قطر pic.twitter.com/rNAIiGLho1 — QatarEnergy (@qatarenergy) May 12, 2024

وأضاف "نتطلع إلى العمل مع شريكتنا الإستراتيجية إكسون موبيل، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في هذه المنطقة الواعدة".

يذكر أنه قد تم منح منطقتي القاهرة ومصري الاستكشافيتين لشركة إكسون موبيل في يناير/كانون الثاني 2023.

وتبلغ مساحة المنطقتين حوالي 11 ألفا و400 كيلومتر مربع في مياه تتراوح أعماقها بين ألفين إلى 3 آلاف متر.