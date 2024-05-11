المغرب استقبل 4.6 ملايين سائح أجنبي في 4 أشهر

أعلنت وزارة السياحة المغربية ارتفاع عدد السياح الأجانب الذين زاروا البلاد بنسبة 14% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024.

وقالت الوزارة في بيان إن عدد السياح الأجانب الوافدين إلى البلاد بلغ ‫4.6 ملايين منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أبريل/نيسان الماضي.

وأفادت الوزارة بأن القطاع السياحي المغربي سجل رقما قياسيا تجاوز 1.3 مليون سائح توافدوا على المراكز الحدودية خلال أبريل/نيسان الماضي، مسجلا بذلك نموا ملحوظا بنسبة 17% مقارنة بأبريل/نيسان 2023.

وأشادت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور بهذه الأرقام، ووصفتها بـ"الإنجاز".

وقالت عمور "تفتح هذه النتائج الاستثنائية الباب أمام آفاق واعدة لموسم الصيف 2024 وللسنة ككل"، متوقعة استقبال البلاد نحو 15.5 مليون سائح بحلول نهاية 2024.

وأضافت "نستمر في برامج خارطة طريق السياحة، وتعزيز جهودنا مع جميع الشركاء، بالإضافة إلى تعاوننا مع الفاعلين المهنيين في تحقيق نتائج إيجابية أخرى".

ويواصل قطاع السياحة تحقيق تطور متواصل، خاصة بعدما حطمت عائدات القطاع لأول مرة مستوى 10 مليارات دولار في 2023 إثر استقبال 14.5 مليون سائح.

ويراهن المغرب على استقطاب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026، خاصة أنه مقبل على تنظيم فعاليات رياضية ومؤتمرات دولية كبيرة، وأبرز هذه الأحداث احتضانه كأس أفريقيا لكرة القدم عام 2025، وكأس العالم لكرة القدم عام 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

وتعتبر السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي في البلاد خلال عام 2023 بعد تحويلات المغتربين المغاربة بالخارج.