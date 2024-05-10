اقتصاد|مصر

اليونان تعتزم استقدام آلاف العمال المصريين في مجال الزراعة

EPA / Egyptian farmers plant rice seedlings in Egypt's fertile Delta in Abu Rayea, north of Kafr Al-Sheikh, 140 km from Cairo, 03 June 2008. United Nations Secretary General Ban Ki Moon in an address on the opening session of the 3-day UN Food Summit in Rome, said that world food production would have to rise 50 percent by 2030 in order to meet the earth's
اليونان تعتزم استقبال 5 آلاف مزارع موسمي بموجب اتفاق موقع مع مصر (الأوروبية)
10/5/2024

قالت وزارة الهجرة اليونانية إن أثينا ستبدأ في استقدام عمال مصريين هذا الصيف، للعمل في وظائف زراعية مؤقتة، بموجب اتفاق بين البلدين لمواجهة نقص العمالة.

وبعد عقد من المتاعب الاقتصادية التي واجهتها اليونان، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد اليوناني قرابة 3% هذا العام، ليتخطى بكثير متوسط النمو في منطقة اليورو البالغ 0.8%.

لكن نزوح العمالة خلال الأزمة الاقتصادية وانكماش عدد السكان وقواعد الهجرة الصارمة، جعلت اليونان تواجه مصاعب في العثور على عشرات الآلاف من العمال لشغل وظائف في قطاعات الزراعة والسياحة والإنشاءات وغيرها.

وستستقبل اليونان نحو 5 آلاف عامل موسمي في مجال الزراعة، بموجب اتفاق موقع مع مصر في 2022.

وذكرت وزارة الهجرة، في بيان، أن البلدين بحثا التوسع في الاتفاق "المفيد للطرفين"، ليشمل قطاعي الإنشاءات والسياحة اليونانيين.

ولطالما كانت الهجرة مسألة مثيرة للخلاف في أوروبا، لكن الخطة نالت تأييدا واسع النطاق من مجموعات أصحاب العمل الحريصين على العثور على العمالة اللازمة.

واجتمع وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كاريديس مع وزير العمل المصري حسن شحاتة في القاهرة هذا الأسبوع، وقال كاريديس إنه يتعين على البلدين تعزيز التعاون من أجل التصدي لموجات الهجرة غير الشرعية في المنطقة.

وقال مسؤولون مصريون إن بلادهم تستحق التقدير لمنعها المهاجرين من الانطلاق من سواحلها الشمالية عبر البحر المتوسط إلى أوروبا منذ عام 2016.

وأعلن الاتحاد الأوروبي هذا العام عن حزمة تمويل بمليارات اليورو لمصر، ورفع مستوى العلاقات معها إلى شراكة إستراتيجية، وذلك في إطار مسعى لتقليص الهجرة غير النظامية من شمال أفريقيا.

المصدر : رويترز