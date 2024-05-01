اقتصاد|العالم العربي

بلاك روك تخطط لإطلاق منصة استثمار بالسعودية

Flags fly on the front of BlackRock headquarters, Wednesday, Jan. 13, 2021, in New York. The financial asset manager reports earnings Thursday, Jan. 14. (AP Photo/Mark Lennihan)
بلاك روك وقعت مذكرة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإنشاء الصندوق (أسوشيتد برس)
1/5/2024

قالت بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم إنها تخطط لإطلاق منصة استثمارية جديدة في السعودية، مدعومة بما يصل إلى 5 مليارات دولار من صندوق الثروة السيادية السعودي المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة.

وقالت بلاك روك وصندوق الاستثمارات العامة إنهما وقعا مذكرة تفاهم ستؤسس بموجبها بلاك روك منصة استثمارية متعددة الأصول مقرها الرياض مدعومة بضخ نقدي أولي من صندوق الاستثمارات العامة، بشرط تحقيق بعض النقاط المهمة المتفق عليها.

وأضافا أن المنصة من شأنها تسريع نمو أسواق رأس المال في السعودية، فيما يتطلع فريق استثماري مقره الرياض إلى جمع أموال إضافية محليا وخارجيا.

A sign for BlackRock Inc hangs above their building in New York U.S., July 16, 2018. REUTERS/Lucas Jackson
صندوق الاستثمارات العامة سيدعم الصندوق الجديد بما يصل إلى 5 مليارات دولار  (رويترز)

مناطق مختلفة

وقال متحدث باسم بلاك روك إن منصتها ستركز على السعودية لكنها ستشمل استثمارات مناطق مختلفة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها استثمارات في البنية التحتية والائتمان في الأسواق الخاصة والأسهم في الأسواق العامة.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبلاك روك، لاري فينك إن المملكة صارت وجهة "تزداد جاذبيتها" للاستثمارات العالمية.

من جهته، قال يزيد الحميد نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة إن الاتفاق سيساعد في جعل سوق الاستثمار السعودي أكثر تنوعا وحيوية على المستوى الدولي.

وقد تحول الصندوق في السنوات القليلة الماضية من مستثمر سيادي خامل إلى أداة استثمار عالمية تراهن بمليارات الدولارات على كل شيء من التكنولوجيا إلى الرياضة.

واستثمر الصندوق 31.5 مليار دولار العام الماضي ليصبح صندوق الثروة السيادي الأكثر إنفاقا في العالم.

المصدر : رويترز