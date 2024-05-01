بلاك روك تخطط لإطلاق منصة استثمار بالسعودية

قالت بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم إنها تخطط لإطلاق منصة استثمارية جديدة في السعودية، مدعومة بما يصل إلى 5 مليارات دولار من صندوق الثروة السيادية السعودي المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة.

وقالت بلاك روك وصندوق الاستثمارات العامة إنهما وقعا مذكرة تفاهم ستؤسس بموجبها بلاك روك منصة استثمارية متعددة الأصول مقرها الرياض مدعومة بضخ نقدي أولي من صندوق الاستثمارات العامة، بشرط تحقيق بعض النقاط المهمة المتفق عليها.

وأضافا أن المنصة من شأنها تسريع نمو أسواق رأس المال في السعودية، فيما يتطلع فريق استثماري مقره الرياض إلى جمع أموال إضافية محليا وخارجيا.

مناطق مختلفة

وقال متحدث باسم بلاك روك إن منصتها ستركز على السعودية لكنها ستشمل استثمارات مناطق مختلفة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها استثمارات في البنية التحتية والائتمان في الأسواق الخاصة والأسهم في الأسواق العامة.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبلاك روك، لاري فينك إن المملكة صارت وجهة "تزداد جاذبيتها" للاستثمارات العالمية.

من جهته، قال يزيد الحميد نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة إن الاتفاق سيساعد في جعل سوق الاستثمار السعودي أكثر تنوعا وحيوية على المستوى الدولي.

وقد تحول الصندوق في السنوات القليلة الماضية من مستثمر سيادي خامل إلى أداة استثمار عالمية تراهن بمليارات الدولارات على كل شيء من التكنولوجيا إلى الرياضة.

واستثمر الصندوق 31.5 مليار دولار العام الماضي ليصبح صندوق الثروة السيادي الأكثر إنفاقا في العالم.