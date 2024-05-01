أعلنت شركة ستاربكس الأميركية للمقاهي عن أرباح وإيرادات ربع سنوية أضعف من المتوقع، تحت ضغط المقاطعة التي عانتها بعد ظهور علامتها التجارية كداعم لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وبلغت ربحية سهم الشركة في الربع الأول 68 سنتا مقابل 79 سنتا متوقعة، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن، كما سجّلت الإيرادات 8.56 مليارات دولار مقابل 9.13 مليارات دولار متوقعة.

وانخفض صافي المبيعات بنسبة 2% تقريبا إلى 8.56 مليارات دولار.

كما خفضت سلسلة المقاهي توقعاتها لأرباحها وإيراداتها للعام المالي 2024، وتوقعت أن يظل أداء مقاهيها ضعيفا لعدة أرباع.

وهوى سهم الشركة بنسبة 12% في تداولات أمس الثلاثاء إلى 10.66 دولارات.

أثر المقاطعة

وقال الرئيس التنفيذي لاكسمان ناراسيمهان في بيان "في بيئة مليئة بالتحديات، لا تعكس نتائج هذا الربع قوة علامتنا التجارية أو قدراتنا أو الفرص المقبلة.. لم يلبِ توقعاتنا، لكننا نتفهم التحديات والفرص المحددة التي أمامنا مباشرة."

وهوت مبيعات سلسلة المقاهي خلال الربع الأول 4% مع تراجع الإقبال 6%، بعد أن كان السوق يتوقع نمو المبيعات 1%.

وأعلنت ستاربكس تراجع مبيعات فروعها في جميع المناطق، وانخفاض الإقبال، ففي الولايات المتحدة الأميركية انخفضت المبيعات 3% مع تراجع الإقبال 7%.

وهذا الربع الثاني على التوالي الذي عانى فيه السوق المحلي للشركة، وأرجع المسؤولون التنفيذيون تباطؤ المبيعات إلى المقاطعة التي تستهدف الشركة بسبب ما وصفوه بـ"التصورات الخاطئة" لموقفها من إسرائيل في الحرب على قطاع غزة.

وأفاد القطاع الدولي لستاربكس بانخفاض في مبيعات المقاهي 6%.

وفي الصين، ثاني أكبر سوق للشركة، تراجعت المبيعات 11%.

وقال رئيس الشركة للمحللين في مؤتمر للشركة "في هذه البيئة، أصبح العديد من العملاء أكثر دقة بشأن مكان وكيفية إنفاق أموالهم".

توقعات 2024

وتتوقع ستاربكس نمو الإيرادات بأرقام فردية منخفضة، خلال العام المالي 2024 بانخفاض عن توقعاتها السابقة البالغة 7% إلى 10%.

وراجعت الشركة توقعاتها لنمو المبيعات على مستوى العالم والولايات المتحدة إلى ما يتراوح بين أرقام فردية منخفضة إلى تحقيق مستويات 2023، نزولا من توقعاتها السابقة عند نمو بين 4% إلى 6%.

وتتوقع ستاربكس نموا في أرباح السهم في نطاق يتراوح من أرقام فردية ثابتة إلى منخفضة، بعد أن كانت تتوقع في السابق زيادة أرباحها 15% إلى 20% في السنة المالية 2024.