مشروع مغربي أسترالي لتطوير الطاقة الخضراء

أعلن المغرب عن مشروع مشترك مع أستراليا لتطوير الطاقة الخضراء، يهدف إلى توفير الهيدروجين والأمونيا والأسمدة الخضراء بالمغرب وأوروبا والأسواق الدولية.

جاء ذلك وفق بيان لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات بالمغرب (OCP -شركة حكومية) نشرته وكالة الأنباء الرسمية مساء الاثنين.

وقالت المجموعة إن المشروع مشترك مع شركة "فورتيسكيو إينرجي" (Fortescue Energy) الأسترالية بهدف تطوير الطاقة الخضراء في المغرب.

وتشمل الشراكة التطوير المحتمل لتجهيزات التصنيع ومركزا للبحث والتطوير للنهوض بصناعة الطاقة المتجددة التي تعرف نموّا سريعا بالمغرب، وفق المصدر ذاته.

كما تشمل مخططا لـ4 مشاريع رئيسية في المغرب:

يتمثل الأول في قدرة إنتاج متكاملة واسعة النطاق للأمونيا الخضراء والأسمدة الخضراء، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وتوليد الطاقة، والتحليل الكهربائي، وتحرير الأمونياك وإنتاج الأسمدة.

بينما يتمثل المشروع الثاني في تصنيع التكنولوجيا والتجهيزات الخضراء.

أما المشروع الثالث فيتمثل في إحداث مركز للبحث والتطوير والتكنولوجيا، يقع بالقرب من جامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التقنية (حكومية) بالقرب من مراكش (شمال)، لتعزيز البحث في الطاقات المتجددة، الهيدروجين الأخضر ومعالجة المعادن.

في حين يتمثل المشروع الرابع بالتعاون بين صناديق رؤوس الأموال الاستثمارية للمقاولات من أجل تحفيز الاستثمار في التطورات التكنولوجية الرئيسية.

وتهدف الشراكة أيضا إلى توفير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، لاستخدامهما على حد سواء كمصدر للطاقة الخضراء وفي تصنيع الأسمدة المحايدة من الكربون لتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع الفلاحين عبر العالم.

والهيدروجين الأخضر، نوع من الوقود ناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي من مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وبالتالي تنتج طاقة دون انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي المسبب للاحتباس الحراري.

من جهتها قالت فورتسكو -رابع أكبر شركة في العالم لتعدين خام الحديد في العالم إن "هدف الشركاء هو توفير الهيدروجين الأخضر والأمونيا لاستخدامهما مصدرا للطاقة الخضراء وفي تصنيع أسمدة محايدة كربونيا وأخرى ذات خصائص معينة".

وكثفت الشركة الأسترالية بشكل كبير استثماراتها في مشروعات الطاقة المتجددة في السنوات القليلة الماضية للاستفادة من التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء وإزالة الكربون.

وأعلن المغرب في 11 مارس/آذار الماضي، إطلاق مشروع الهيدروجين الأخضر، في حين أعرب 100 مستثمر وطني ودولي عن اهتمامهم بذلك، وفق تصريحات الحكومة.

وفي سبتمبر/أيلول 2023، قالت الحكومة المغربية إن البلاد تعتزم إطلاق مشروع للهيدروجين الأخضر في 2024، وسط زيادة عالمية في الاستثمار بهذا المصدر من الطاقة.