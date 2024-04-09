ستستحوذ شركة ماكدونالدز على امتيازها المحلي في إسرائيل في غضون شهرين فقط، وفق التفاصيل الجديدة في الصفقة التي نقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وفي أوائل فبراير/شباط الماضي، عرضت شركة ماكدونالدز شراء الامتياز الإسرائيلي ألونيال المحدودة المملوكة لشركة عمري بادان لأكثر من 30 عاما، وفروعها البالغ عددها 225 فرعا.

وعينت الشركة مستشارا إعلاميا لها خوفا من أن يُنظر إلى الاتفاقية على أنها محاولة لتجنب المقاطعة المؤيدة للفلسطينيين لها بعد دعم الامتياز المحلي في إسرائيل الجيش في الحرب على غزة.

معاناة مالية

واعترفت التقارير المالية لماكدونالدز بأنها عانت ماليا في الربع الأخير من السنة الماضية وبأن مبيعاتها العالمية انخفضت نتيجة المقاطعة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من المجلس التنفيذي لشركة ماكدونالدز قولها إن البحث جار عن مالك جديد للامتياز.

وقال رئيس الأسواق التنموية الدولية المرخصة في شركة ماكدونالدز، جو سمبلز في بيان "لا تزال ماكدونالدز ملتزمة تجاه السوق الإسرائيلية وبضمان تجربة إيجابية للموظفين والعملاء في السوق في المستقبل".

وكما هو شائع في الاتفاقيات مع العلامات التجارية العالمية والامتيازات المحلية، فمن المحتمل أن تتضمن الاتفاقية التي أبرمتها بادان مع ماكدونالدز حظر مشاركة الامتياز أو أصحابه في صراعات سياسية أو أمنية قد تؤثر سلبا على العلامة التجارية، وفق الصحيفة.

امتياز مربح

ووفقا لمصادر قريبة من اتفاقية البيع، فإن بادان ربما فسر هذا البند بحريته، ودعم الجيش الإسرائيلي علنا، الأمر الذي دعا شركاءه الأميركيين إلى الاهتمام بنتيجة تصرفه.

ويعد الامتياز الإسرائيلي للعلامة الأميركية مربحا، فوفقا لآخر التقارير، تجاوزت مبيعاته 1.5 مليار دولار في العام الماضي، ومع ذلك، فإن الخسارة عالميا والضرر المحتمل للعلامة التجارية، دفع إلى اتخاذ قرار بإزالة صاحب الامتياز الإسرائيلي.

وحسب الصحيفة، فإنه إذا قررت شركة ماكدونالدز إغلاق فرعها الإسرائيلي بالكامل، فإن الخسارة في إيراداتها العالمية ستكون ضئيلة، لكن هذا لا يعتبر خطوة محتملة.