قبيل العيد.. البورصة القطرية تحقق مكاسب والكويتية تواصل النزيف

أغلق المؤشر الرئيسي بالسوق القطرية على ارتفاع اليوم الاثنين قبل عطلة عيد الفطر، إلا أن الأسهم الكويتية سجلت أدنى مستوى في ثلاثة أشهر بسبب خسائر قطاعي الصناعة والاتصالات.

وصعد المؤشر الرئيسي في قطر للجلسة الثالثة على التوالي مرتفعا بـ0.1%، مدعوما بقطاعي التمويل والعقارات مع صعود سهم استثمار القابضة ومصرف الريان 2.1% و2.7% على الترتيب، في حين حقق بنك قطر الوطني ربحا بنسبة 0.9%.

وأعلن بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، اليوم الاثنين ارتفاع صافي أرباح الربع الأول بـ7%، وذلك بعد ساعات التداول في السوق.

وفي الكويت، انخفض المؤشر الرئيسي للجلسة الخامسة على التوالي وهبط 0.2% إلى 7859 نقطة، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وسط خسائر قطاعات التصنيع والاتصالات والسلع الاستهلاكية الأساسية وسلع الكماليات.

وتراجع سهم أجيليتي للمخازن العمومية 5.9%، في وقت تراجع فيه سهم شركة زين للاتصالات بنسبة 2%.

وخارج منطقة الخليج، عاد المؤشر القيادي بالبورصة المصرية إلى الارتفاع بعد التراجع في الجلسة السابقة، ليحقق مكاسب بـ1.3% وسط صعود جميع القطاعات.

وزاد سهم طلعت مصطفى 2.5% والإسكندرية لتداول الحاويات 11.9%.

وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تراجع إلى 33.3% في مارس/آذار الماضي من 35.7% في فبراير/شباط السابق.

وأسواق الخليج ومصر مغلقة لبقية أيام الأسبوع بمناسبة عيد الفطر.