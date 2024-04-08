استمرار الحرب على غزة تدفع الذهب لمواصلة صعوده القياسي

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي، اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات مضاربة واستمرار التوترات في الشرق الأوسط جرّاء تداعيات حرب إسرائيل المستمرة على قطاع غزة التي دخلت شهرها السابع والتي طغت على بيانات الوظائف الأميركية القوية التي صدرت الأسبوع الماضي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.31%، وقت كتابة التقرير، إلى 2336 دولارا للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق من نفس الجلسة مستوى قياسيا مرتفعا عند 2353.79 دولارا.

وتميل أسعار الذهب إلى الارتفاع باعتباره ملاذا آمنا في أوقات الاضطرابات في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وفي ظلّ المخاوف من اتساع نطاق الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة، وفي ظل تهديدات إيرانية برد على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.

وقال محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم، كايل رودا: "إذا نظرت إلى تسعير العقود الآجلة، سترى مؤشرات الآن على وجود قدر من الزخم في السوق.. لدرجة أننا نرى قليلا من التفاؤل المفرط بشأن التوقعات الخاصة بالذهب عند المستوى الحالي".

وأضاف أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قد تكون قوة دفع أخرى للذهب.

وأدت عمليات الشراء القوية من البنوك المركزية، والإقبال على الملاذ الآمن في ظل مخاطر جيوسياسية متزايدة، والطلب من الصناديق المواكبة لاتجاهات السوق، إلى ارتفاع أسعار الذهب 12% منذ بداية العام.

وفي الوقت نفسه، فاق نمو الوظائف في الولايات المتحدة التوقعات في مارس/آذار، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي أنهى الربع الأول على أرض صلبة وربما يؤخر إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) على خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا العام.

السعر المستهدف

ورفع بنك "يو بي إس" السويسري السعر المستهدف للذهب بنهاية العام إلى 2250 دولارا للأوقية في ضوء الطلب القوي وارتفاع مشتريات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.

وأضاف في مذكرة: "نتوقع أن تزيد صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة من حيازة الذهب بمجرد أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة في منتصف العام تقريبا".

ومن الناحية العملية، ظل الطلب على الذهب في الهند فاترا الأسبوع الماضي بسبب الإحجام عن الشراء نتيجة الارتفاع الشديد في الأسعار المحلية، بينما ظلت الأسعار ثابتة في الصين، أكبر مستهلك للذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى: