6 أشهر من الحرب على غزة.. كيف قيمت وكالات التصنيف اقتصاد إسرائيل؟

نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن وكالة موديز توقعها أن يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تكلفة عالية جراء الحرب على غزة، وهو ما سيترجم بتراجع النمو خلال العامين الجاري والمقبل، وسيرفع حالة عدم اليقين.