النفط يواصل الارتفاع وسط مخاوف بشأن الإمدادات

صعد خاما برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من دولار للبرميل عند التسوية أمس الجمعة مع ترقب الأسواق أي بوادر عن صراع مباشر بين إسرائيل وإيران قد يعمق شح الإمدادات.

وارتفع خام برنت 0.57% إلى 91.17 دولارا للبرميل عند التسوية، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.37% إلى 86.91 دولارا للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد سجلا أول أمس الخميس أعلى المستويات منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وسجل الخامان مكاسب قاربت 4% هذا الأسبوع، ليواصلا الصعود للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن توعدت إيران (ثالث أكبر منتج في أوبك) بالثأر من إسرائيل بعد هجوم أسفر عن مقتل عدد من كبار العسكريين الإيرانيين.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم على مجمع السفارة الإيرانية في سوريا يوم الاثنين الماضي.

وقال مسؤول من حلف شمال الأطلسي أمس إن الهجمات الأوكرانية المستمرة بطائرات مسيرة على مصافي تكرير في روسيا ربما عطلت أكثر من 15% من الطاقة الإنتاجية الروسية، مما أضر بإنتاج الوقود في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن محللين قولهم إن سعر النفط يمكن أن يواصل ارتفاعه إلى 100 دولار للبرميل، حيث تبدو سوق النفط العالمية أقرب إلى ما كانت عليه في 2023.

وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها -وعلى رأسهم روسيا- في إطار ما يعرف بتحالف أوبك بلس هذا الأسبوع على سياسة إمدادات النفط دون تغيير، وضغطت على بعض الدول لزيادة الالتزام بتخفيضات الإنتاج.

كما أظهر تقرير الوظائف الأميركي -أمس الجمعة- ارتفاع عدد الوظائف الجديدة في مارس/آذار الماضي بوتيرة أكبر من المتوقع، وأظهر أيضا نموا مطردا في الأجور.

وتشير زيادة عدد الوظائف بواقع 303 آلاف وظيفة الشهر الماضي إلى طلب قوي محتمل على النفط، لكنها قد تؤخر الخفض المتوقع لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) في وقت لاحق من هذا العام.

وقال محللون في "جيه بي مورغان" إن من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بواقع 1.4 مليون برميل يوميا في الربع الأول.