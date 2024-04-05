اقتصاد

زيمبابوي تستبدل الدولار المحلي بعملة جديدة

Zimbabwe Reserve Bank Governer John Mushayavanhu presents his monetary policy statement during which he announced the launch by the central bank of the ZiG (Zimbabwe Gold) a "structured currency" in Harare, April 5 2024 as the new money is an attempt to tackle a skyrocketing inflation in the southern African country. - Zimbabwe's central bank launched a new "structured currency" backed by gold on Friday, as it seeks to tackle sky-high inflation and stabilise the country's long-floundering economy. The ZiG -- short for Zimbabwe Gold -- will replace the Zimbabwean dollar which has tumbled in value over the past year, pushing inflation through the roof, Reserve Bank governor John Mushayavanhu said. (Photo by Jekesai NJIKIZANA / AFP)
"زيغ" العملة الجديدة لزيمبابوي ستكون مدعومة بسلة من العملات الأجنبية والذهب والمعادن الثمينة الأخرى (الفرنسية)
5/4/2024

استبدلت زيمبابوي -في أحدث محاولاتها لإنهاء الانهيار المتسلسل للدولار المحلي- عملتها بوحدة جديدة تسمى "زيغ" بهدف معالجة التضخم المرتفع وتكريس الاستقرار الاقتصادي لبلد يعاني منذ مدة طويلة.

وستكون العملة الجديدة مدعومة بسلة من العملات الأجنبية والذهب والمعادن الثمينة الأخرى.

وقال محافظ البنك المركزي، جون موشايافانهو، في مؤتمر صحفي في العاصمة هراري اليوم الجمعة إنه سيتم إطلاق عملة "زيغ" في الثامن من أبريل/نيسان الجاري، بسعر تمهيدي قدره 13.56 لكل دولار، وسعر فائدة جديد محدد بنسبة 20%.

ويقارن ذلك بنسبة 130%، على الوحدة القديمة، التي كانت أعلى سعر فائدة، لبنك مركزي في العالم.

New Zimbabwean banknotes are displayed as Zimbabwe Reserve Bank Governer John Mushayavanhu (not seen) presents his monetary policy statement during which he announced the launch by the central bank of the ZiG (Zimbabwe Gold) a "structured currency" in Harare, April 5 2024. - Zimbabwe's central bank launched a new "structured currency" backed by gold on Friday, as it seeks to tackle sky-high inflation and stabilise the country's long-floundering economy. The ZiG -- short for Zimbabwe Gold -- will replace the Zimbabwean dollar which has tumbled in value over the past year, pushing inflation through the roof, Reserve Bank governor John Mushayavanhu said. (Photo by Jekesai NJIKIZANA / AFP)
إطلاق عملة زيمباوي الجديدة "زيغ" سيكون في 8 أبريل/نيسان الجاري (الفرنسية)

وتابع موشايافانهو أن البنوك ستحول أرصدتها الحالية بالدولار الزيمبابوي إلى "زيغ"، وأضاف "نريد عملة وطنية قوية ومستقرة في هذا البلد".

وأضاف أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز البساطة والثقة والقدرة على التنبؤ في الشؤون المالية لزيمبابوي.

وهذه الخطوة الكاسحة، هي المحاولة السادسة من قبل زيمبابوي، للحصول على عملة محلية فعالة، منذ عام 2008، عندما تجاوز التضخم 500 مليار بالمئة، طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مما جعلها عديمة القيمة.

وخسر الدولار الزيمبابوي الحالي أربعة أخماس قيمته في السوق الرسمية، منذ بداية العام، مما جعله ثاني أسوأ العملات أداء في العالم.

المصدر : الفرنسية + وكالة الأنباء الألمانية