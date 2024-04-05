دعوى أميركية ضد هواوي تتجه للمحاكم مطلع 2026

تتجه دعوى جنائية أقامتها وزارة العدل الأميركية منذ فترة طويلة، تتهم فيها شركة هواوي الصينية للتكنولوجيا بتضليل بنوك بشأن أعمالها في إيران، للعرض على محكمة في يناير/كانون الثاني 2026.

وفي اجتماع -أمس الخميس- في نيويورك، قال ألكسندر سولومون، المسؤول الكبير بالوزارة، لقاضية أميركية: إن "مناقشات التسوية انتهت إلى طريق مسدود. ونعتقد أنه سيكون من الحكمة تحديد موعد للمحاكمة".

وقالت القاضية إنها تعتقد أنه من الجيد أن يكون موعد بدء المحاكمة في بداية يناير/كانون الثاني 2026.

وبدأت القضية التي أدت إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في عام 2018 بلائحة اتهام أدت إلى اعتقال منغ وانزو المديرة المالية لشركة هواوي في فانكوفر بكندا بموجب مذكرة اعتقال أميركية.

وفي إطار اتفاق عام 2021، ألغيت الاتهامات الموجهة إلى منغ ابنة مؤسس الشركة.

وقال سولومون إن ممثلي الادعاء يتوقعون أن تستمر المحاكمة ما بين 4 و6 أشهر.

لائحة الاتهامات الموجهة لشركة هواوي

وجرى اتهام هواوي في 2018 بالاحتيال المصرفي وتضليل بنك "إتش إس بي سي" وبنوكا أخرى بشأن أعمالها في إيران التي تخضع للعقوبات الأميركية.

وفي عام 2020، أضافت وزارة العدل اتهامات أخرى إلى القضية تضمنت أن هواوي تآمرت لسرقة أسرار تجارية من 6 شركات تكنولوجيا أميركية وساعدت إيران على تعقب محتجين مناهضين للحكومة في عام 2009.

ومنذ عام 2019، قيدت الولايات المتحدة وصول هواوي إلى التكنولوجيا الأميركية متهمة الشركة بممارسة أنشطة تضر بالأمن القومي الأميركي، وهو ما تنفيه هواوي.

إيرادات قوية لشركة هواوي

ورغم العقوبات الأميركية سجلت شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية خلال 2023 أسرع نمو لها في 4 سنوات، وسط انتعاش في قطاع المستهلكين والدخل من الأعمال الجديدة مثل مكونات السيارات الذكية، وهو ما أدى إلى تسريع تعافيها من هذه العقوبات.

وارتفعت الإيرادات في 2023 بنسبة 9.63% عن العام السابق وبلغت 704.2 مليارات يوان (97.48 مليار دولار). إلا أن هذه الإيرادات لا تزال أقل من ذروتها المسجلة في 2020 البالغة 891.3 مليار يوان.