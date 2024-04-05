ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية في مارس/آذار من أدنى مستوياته في 3 سنوات مدفوعا بارتفاع أسعار الزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان.

وذكرت المنظمة اليوم الجمعة أن مؤشرها للأسعار -الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا عالميا- سجل في المتوسط 118.3 نقطة في مارس/آذار الماضي ارتفاعا من مستوى معدل بلغ 117 نقطة في الشهر السابق.

وقراءة فبراير/شباط الماضي كانت الأدنى منذ فبراير/شباط 2021، ومثلت الانخفاض الشهري السابع على التوالي.

وانخفضت أسعار المواد الغذائية عالميا بشدة من ذروة غير مسبوقة بلغتها في مارس/آذار 2022 مع بداية الحرب الروسية لأوكرانية المصدرة للمحاصيل.

وذكرت المنظمة أن أحدث قراءة شهرية للمؤشر انخفضت 7.7% على أساس سنوي.

وضعية الأسعار

وارتفعت أسعار الزيوت النباتية بأعلى وتيرة في مارس/آذار بنحو 8% على أساس شهري.

وصعد مؤشر منتجات الألبان للشهر السادس على التوالي بنحو 2.9 %، مدفوعا بأسعار الجبن والزبد.

في حين زاد مؤشر اللحوم 1.7 %، مدفوعا بارتفاع أسعار الدواجن ولحوم البقر.

وانخفض مؤشر فاو للحبوب 2.6% على أساس شهري.

كما هبط مؤشر السكر 5.4%.

وذكرت فاو أن القمح قاد الانخفاض في أسعار الحبوب وسط منافسة قوية في التصدير وإلغاء عمليات شراء من جانب الصين، وهذا ما عوض ارتفاعا طفيفا في أسعار الذرة يرجع جزئيا إلى صعوبات لوجستية في أوكرانيا.

وأضافت المنظمة أن انخفاض أسعار السكر جاء على خلفية رفع تقديرات الإنتاج المتوقع في الهند وتحسن وتيرة الحصاد في تايلند.

تقديرات الإنتاج

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، رفعت فاو تقديراتها لإنتاج الحبوب في عام 2023-2024 إلى 1.1% عن العام السابق إلى 2841 مليون طن من 2840 مليون طن في تقديرات فبراير/شباط الماضي.

وفيما يتعلق بتوقعات عام 2024، خفضت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنتاج القمح المتوقع إلى 796 مليون طن من 797 مليونا في توقعات الشهر السابق، بسبب انخفاض التوقعات لمحاصيل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد هطول أمطار أضرت بالمحاصيل وظروف جفاف في بعض المناطق.

أما فيما يتعلق بالذرة، فقالت فاو إنه من المتوقع حدوث انخفاض في الإنتاج العالمي، لكن حجم الإنتاج سيظل أعلى من متوسط السنوات الخمس الماضية، بدون أن تقدم تقديرات محددة.