ماكدونالدز تشتري امتياز إسرائيل الذي أشعل نار مقاطعتها

قالت شركتا ماكدونالدز وألونيال ليمتد اليوم الخميس إن ماكدونالدز قررت شراء الامتياز الخاص بها في إسرائيل لمدة 30 عاما من شركة ألونيال ليمتد المالكة له، مما يعيد لماكدونالدز ملكية 225 مطعما يعمل بها ما يزيد على 5 آلاف موظف.

وتعرضت ماكدونالدز، وهي سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأميركية، للمقاطعة والاحتجاجات منذ أن أعلنت ألونيال تبرعها بوجبات مجانية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد وقت قصير من عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال في غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وماكدونالدز سلسلة عالمية لكن امتيازاتها غالبا ما تكون مملوكة لشركات محلية تعمل بشكل مستقل.

وكان رئيس ماكدونالدز التنفيذي كريس كيمبكزينسكي قد قال في يناير/كانون الثاني الماضي إن الشركة شهدت "ضررا ملموسا" في عدد من الأسواق في الشرق الأوسط وخارجها بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والتي قابلها العرب والمسلمون وآخرون من مختلف العالم بمقاطعة العلامات التجارية الداعمة لإسرائيل نصرةً لغزة.

وقال جو سيمبلز رئيس الأسواق الدولية المرخصة للتنمية بشركة ماكدونالدز اليوم الخميس إن الشركة "لا تزال ملتزمة تجاه السوق الإسرائيلية وبضمان تجربة إيجابية للموظفين والعملاء في السوق في المستقبل".

وقال أومري بادان الرئيس التنفيذي ومالك شركة ألونيال إنه بعد إتمام الصفقة في الأشهر المقبلة، ستمتلك ماكدونالدز مطاعم وعمليات ألونيال مع الاحتفاظ بموظفيها.

ولم تكشف الشركتان عن شروط الصفقة.