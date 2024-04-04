صادرات تركيا تواصل ارتفاعها وتقلص عجزها التجاري في مارس

قالت وزارة التجارة التركية، اليوم الخميس، إن العجز التجاري تقلص بنسبة 10.3% على أساس سنوي ليصل إلى 7.52 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي، مضيفة أنه من المتوقع أن يستمر اتجاه ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات هذا العام.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الصادرات تراجعت 4.1% إلى 22.58 مليار دولار في مارس/آذار، بينما انخفضت الواردات 5.7% إلى 30.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وتعليقا على ذلك، قال وزير التجارة التركي عمر بولات، في منشور له على منصة إكس إن "صادرات تركيا تواصل الارتفاع منذ مطلع العام الجاري"، مضيفا أن "قيمة صادرات البلاد بلغت 20 مليار دولار في يناير/كانون الثاني، و21.1 مليار دولار في فبراير/شباط".

وقبل نهاية العام الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن صادرات بلاده بلغت في الأشهر الـ12 الأخيرة حتى أكتوبر/تشرين الأول 254.8 مليار دولار، معربا عن شعوره بالفخر بجميع الشركات التي تسهم في الإنتاج والتوظيف والتصدير في تركيا.

وأشار إلى أن الصادرات سجلت رقما قياسيا جديدا في أكتوبر/تشرين الأول 2023 حيث زادت بنسبة 7.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبلغت 22.9 مليار دولار.

ولفت أردوغان حينها إلى أن صادرات تركيا السنوية كانت 36.1 مليار دولار فقط في عام 2002 عندما وصل حزب العدالة والتنمية للسلطة.

ونوه إلى أن تركيا تعد الثالثة في نمو الصادرات ضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من حيث سرعة زيادة الصادرات.