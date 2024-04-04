الذهب يواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة

ارتفع سعر الذهب لمستوى قياسي اليوم الخميس وسط تأكيد مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة في 2024 إلى جانب ترقب بيانات الوظائف في الولايات المتحدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2299.28 دولارا للأوقية بحلول الساعة (03:43 بتوقيت غرينتش) بعدما ارتفع لمستوى غير مسبوق عند 2304.09 دولارات في وقت سابق من الجلسة.

وتواصل أسعار الذهب تسجيل مستويات قياسية في كل جلسة منذ يوم الخميس الماضي.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2318.70 دولارا.

وقال مايكل لانجفورد كبير مسؤولي الاستثمار في سكوربيون مينيرالز "ما يدفع سعر الذهب للارتفاع هو انخفاض قيمة العملات عالميا مقابل الدولار لمجموعة من الأسباب.. ويقبل الناس على الذهب وسيلة للحماية من انخفاض العملات محليا".

وواصل مسؤولو الاحتياطي الفدرالي -ومن بينهم رئيس البنك جيروم باول- أمس الأربعاء التركيز على الحاجة إلى مزيد من النقاشات والبيانات قبل خفض أسعار الفائدة، وهي خطوة تتوقع الأسواق المالية حدوثها في يونيو/حزيران المقبل.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة لشهر مارس/آذار الماضي غدا الجمعة، مع صدور بيانات جديدة للتضخم الأسبوع المقبل.

وأضاف لانجفورد "إذا جاءت الوظائف غير الزراعية متماشية مع التوقعات، أو كانت أسوأ من التوقعات من حيث ضعف سوق العمل، فسيكون هذا إيجابيا لاحتمال خفض أسعار الفائدة وهو ما سيكون بدوره إيجابيا للذهب".

ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى: