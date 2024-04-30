المقاطعة تدفع مشغل كنتاكي وبيتزا هت لتعليق الإدراج في بورصة ماليزيا

علقت شركة "كيو إس آر براندز" الماليزية، المشغلة لسلاسل مطاعم كنتاكي وبيتزا هت بجنوب شرق آسيا، خططها للإدراج في البورصة الماليزية إلى أجل غير مسمى بسبب تأثر أعمالها بحملات المقاطعة المرتبطة بدعم قطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ نحو 7 أشهر، حسبما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين.

وتعطلت خطط الشركة للطرح العام الأوليّ لأسهمها، والذي كان يتوقع أن يجمع نحو 500 مليون دولار.

وقال المصدران إن مثل هذه المخاوف تزايدت وسط حملة مقاطعة مستمرة في ماليزيا الدولة المسلمة والداعمة القوية لفلسطين، لبعض مطاعم الوجبات السريعة الغربية بسبب صلات بإسرائيل.

وقالت "كيو إس آر" إن سلسلة مطاعم كنتاكي ماليزيا أغلقت فروعها مؤقتا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن إغلاق المطاعم جاء نتيجة لحملة المقاطعة.

كما تم استهداف علامات تجارية كبرى أخرى في قطاع مطاعم الوجبات السريعة مثل ماكدونالدز وستاربكس بحملات مقاطعة في ماليزيا، على الرغم من محاولات مشغلي الامتيازات للنأي بأنفسهم عن حرب غزة.

إغلاق سلاسل مطاعم كنتاكي

وأمس، أغلقت سلسلة مطاعم كنتاكي الأميركية فروعها البالغ عددها 108 في ماليزيا مؤقتا، وذلك على خلفية حملة المقاطعة المناصرة لغزة، إضافة إلى حملات دعم الشعب الفلسطيني.

ووفقا لصحيفة "ستريت تايمز" السنغافورية، أمس الاثنين، فقد أوقفت كنتاكي أعمالها في ماليزيا، ونقلت الصحيفة عن عمال المطعم أن فروع كنتاكي باتت شبه خالية من الزبائن منذ أسبوع.

من جهتها، ذكرت صحيفة "نانيانغ سيانغ باو" اليومية الناطقة باللغة الصينية وتصدر في ماليزيا أن شركة "كيو إس آر براندز" ستعلق عمليات 108 منافذ في جميع أنحاء البلاد بناء على معلومات من خرائط غوغل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في "كيو إس آر" -رفض الكشف عن اسمه- قوله إن الشركة ترى أن المقاطعة فرصة لوقف بعض عمليات متاجر كنتاكي التي أثرت على ميزانيتها العمومية.

ويوجد أكثر من 600 مطعم كنتاكي في ماليزيا، وفقا لموقع "كيو إس آر" الإلكتروني.

وتواجه كنتاكي وعدد من العلامات التجارية الأخرى -التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة مثل ستاربكس وماكدونالدز- حملات مقاطعة بسبب ارتباطها بإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأعلنت شركة "بيجايا فود" المدرجة في بورصة كوالالمبور -والتي تمتلك 400 متجر ستاربكس في ماليزيا- خسارة صافية قدرها 42.6 مليون رينغيت ماليزي في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول الماضيين.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة تسببت في استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني وجرح 77 ألفا آخرين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".