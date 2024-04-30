رفعت إسرائيل أسعار الوقود، اليوم الثلاثاء، للشهر الخامس على التوالي ليزيد الحد الأقصى لسعر البنزين 95 أوكتان في مضخات الخدمة الذاتية بمقدار 0.18 شيكل للتر بدءا من منتصف الليلة ويصل إلى 7.9 شواكل للتر (2.11 دولار)، وفق ما أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ونقلت عنها صحيفة غلوبس الاقتصادية.

زيادة تراكمية

وبذلك رفعت إسرائيل أسعار البنزين 0.9 شيكل (0.24 دولار) للتر منذ بداية العام الجاري، وسيكون السعر الأحدث الأعلى منذ 8.08 شواكل (2.15 دولار) المسجل في يوليو/تموز 2022 بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفق غلوبس.

وحسب الصحيفة، يأتي ارتفاع أسعار البنزين على إثر قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إعادة المستوى الكامل السابق لضريبة الإنتاج على الوقود، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتقلب سعر صرف الشيكل مقابل الدولار.

وبين أبريل/نيسان 2022 ونهاية عام 2023، خفّضت وزارة المالية الضرائب بمبالغ متفاوتة للحفاظ على استقرار سعر البنزين 95 أوكتان الذي تم التحكم فيه عند أقل بقليل من 7 شواكل للتر (1.87 دولار).

وكجزء من خفض الإنفاق في موازنة إسرائيل المعدلة لعام 2024، تقرر إلغاء تخفيض الضرائب، الذي كلّف خزائن إسرائيل العام الماضي أكثر من مليار شيكل من الإيرادات المفقودة، حسبما أشارت غلوبس.

انكماش اقتصادي

وذكر المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء خلال الشهر الجاري، في ثالث تقدير له، أن الاقتصاد انكمش 21% في الربع الأخير من 2023 على أساس سنوي مقارنة بالربع السابق عليه.

جاء ذلك بعد انخفاض 19.4% في التقدير الأولي الذي تم تعديله الشهر الماضي بالانكماش 20.7%.

وشنت إسرائيل حربها المستمرة إلى الآن على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأدت إلى انخفاضات حادة بنسبة 22.5% بالصادرات، و26.9% بالإنفاق الخاص، و67.9% بالاستثمار في الأصول الثابتة، و42.4% بالواردات، في الربع الأخير.

ومع ذلك، قفز الإنفاق الحكومي في إسرائيل 83.7%.

وأفاد المكتب بأن معدل التضخم السنوي ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 2.7% في مارس/آذار من 2.5% في فبراير/شباط.