اقتصاد

البنك الدولي: 18.5 مليار دولار أضرار البنى التحتية الحيوية في غزة

إسرائيل دمرت 3 أبراج سكنية بمدينة الزهراء جنوبي غزة
أكثر من 70% من التكاليف المقدرة للأضرار الناجمة عن دمار المنازل بقطاع غزة (رويترز)
3/4/2024

قدر البنك الدولي تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية الحيوية في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة بنحو 18.5 مليار دولار في الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول ويناير/كانون الثاني الماضيين.

جاء ذلك في تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة صدر -الثلاثاء- وتم إعداده بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي.

ولفت البنك الدولي في تقييمه غير النهائي للأضرار إلى أن الرقم يمثل 97% من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية وغزة لعام 2022.

وذكر أن أضرارا هيكلية لحقت بـ"كل قطاعات الاقتصاد"، وأن أكثر من 70% من التكاليف المقدرة ناجمة عن دمار المنازل.

وخلص التقرير إلى أن حصة تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم تقدر بـ 19%، وحصة المباني التجارية والصناعية 9%.

  • وذكر البيان أن ما يقدر بنحو 26 مليون طن من الأنقاض والركام في غزة ناجمة عن الدمار، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر سنوات لإزالة هذه الكمية.

 

البنك الدولي: نحو 26 مليون طن من الأنقاض والركام في غزة ناجمة عن الدمار، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر سنوات لإزالة هذه الكمية.

  • كما خلص التقرير إلى أن أكثر من نصف سكان غزة على شفير مجاعة، فيما  يعاني مجمل سكان القطاع من "انعدام أمن غذائي وسوء تغذية حادّين".
  • وقدّر التقرير أن 84% من المرافق الصحية في غزة إما لحقت بها أضرار وإما دمّرت.
  • وأن 75% من السكان نزحوا، فأصبح أكثر من مليون شخص بلا منازل.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أميركي، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا.

المصدر : وكالة الأناضول