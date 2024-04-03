"أوبك بلس" يبقي على سياسة خفض الإنتاج.. والنفط يلامس 90 دولارا

أعلن تحالف أوبك بلس، اليوم الأربعاء، الإبقاء على سياسة خفض إنتاج النفط الحالية دون تغيير، في محاولة منه للحفاظ على استقرار المعروض العالمي من النفط الخام. وفي تعاملات الأسواق واصل النفط صعوده ملامسا مستوى 90 دولارا للبرميل.

وذكر التحالف، في بيان صادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أنه أبقى على سياسة خفض الإنتاج الحالية، والمستمرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تضاف إلى الخفض الطوعي لبعض الدول، والذي بدأ منذ يوليو/تموز 2023.

وقالت اللجنة الوزارية لأوبك بلس، في البيان، إنها قامت بمراجعة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2024، ولاحظت الالتزام "العالي" لدول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك، بكميات الإنتاج.

وعقد التحالف، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء من خارجها، اجتماعا اليوم الأربعاء عبر الإنترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، لدارسة تطورات السوق، والتزام الأعضاء بتخفيضات الإنتاج.

ويبلغ حجم الخفض الإلزامي للنفط الخام من جانب الأعضاء قرابة 3.66 ملايين برميل يوميا، يستمر حتى نهاية العام الجاري، بينما تبلغ كميات الخفض الطوعية 2.2 مليون برميل يوميا، تستمر حتى يونيو/حزيران المقبل.

ورحبت اللجنة بتعهد العراق وكازاخستان بتحقيق المطابقة الكاملة وتعويض فائض الإنتاج، كما رحبت بإعلان روسيا أن تعديلاتها الطوعية في الربع الثاني من 2024 ستستند إلى الإنتاج بدلا من الصادرات.

وستقدم الدول المشاركة، التي لديها كميات زائدة في الإنتاج خلال أشهر يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ومارس/آذار 2024، خطط التعويضات التفصيلية الخاصة بها إلى أمانة أوبك بحلول 30 أبريل/نيسان الجاري.

روسيا والعراق

وبعد الاجتماع قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم، إن بلاده تفي بكامل التزاماتها بخفض إمدادات النفط في إطار اتفاق تحالف أوبك بلس.

وأكد الاجتماع ضرورة عمل بعض الدول على تعزيز التزامها بتخفيضات الإنتاج، وهو القرار الذي دفع أسعار الخام العالمية إلى أعلى مستوياتها في 5 أشهر عند نحو 90 دولارا للبرميل.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أن أعضاء أوبك بلس اتفقوا على الإبقاء على سياسة إنتاج النفط الخام الحالية دون تغيير حتى منتصف العام الحالي.

وقال جهاد، في تصريح صحفي، إن "وزير النفط العراقي حيان عبد الغني شارك في الاجتماع الوزاري لمراقبة الإنتاج، الذي عُقد اليوم الأربعاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وتقرر التوصية بالإبقاء على مستويات الإنتاج التي أُقرت في الاجتماع السابق حتى يونيو/حزيران المقبل من دون تغير". وذكر أن الدول الأعضاء اتفقت على عقد الاجتماع المقبل في الأول من يونيو/حزيران المقبل.

النفط يلامس 90 دولارا

وواصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الأربعاء، مع تعهد أوبك بلس بالالتزام بتخفيض الإنتاج، واستمرار نقص الإمدادات وهجمات أوكرانية على بنية تحتية للطاقة في روسيا، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما تسبب بتوتر في الشرق الأوسط الغني بالنفط، وفي البحر الأحمر.

وجرى تداول خام برنت للعقود الآجلة عند مستوى 89.67 دولارا للبرميل، اليوم، وهو أعلى مستوى منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو/أيار المقبل 73 سنتا إلى 85.88 دولارا للبرميل.