كنتاكي تغلق 108 فروع في ماليزيا إثر المقاطعة المناهضة لإسرائيل

أغلقت سلسلة مطاعم كنتاكي الأميركية فروعها البالغ عددها 108 في ماليزيا مؤقتا، وذلك على خلفية المقاطعة التي بدأت ردا على الهجمات الإسرائيلية على غزة، إضافة إلى حملات دعم الشعب الفلسطيني.

ووفقا لصحيفة "ستريت تايمز" السنغافورية، فقد أوقفت كنتاكي أعمالها في ماليزيا.

ونقلت الصحيفة اليوم الاثنين عن عمال المطعم أن فروع كنتاكي باتت شبه خالية من الزبائن منذ أسبوع.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين -معظمهم أطفال ونساء- فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا.