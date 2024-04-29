اقتصاد

تونس: قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

Tunisian money - dinar in the black wallet
الاتفاق وقع على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض (غيتي)
29/4/2024

قالت وزارة الاقتصاد التونسية اليوم الاثنين إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وقعت اتفاقا مع تونس لتقديم 1.2 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لتمويل واردات الطاقة في البلاد.

وجرى توقيع الاتفاق الأحد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض من 27 إلى 30 أبريل/نيسان الجاري.

Men talk as they stand outside the Central Bank in Tunis, December 27, 2013. Tunisia's central bank raised its benchmark interest rate to 4.5 percent from 4 percent on Thursday, citing inflation pressures, while cutting its required reserve ratio to ensure adequate liquidity in the economy, it said on Thursday. REUTERS/Zoubeir Souissi (TUNISIA - Tags: BUSINESS)
غالبية الشركات الحكومية في تونس تواجه أزمات هيكلية وتمويلية فيما تسجل نحو 100 شركة خسائر مالية منذ سنوات (رويترز)

وأضافت الوزارة في بيان أن وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسي فريال الورغي السبعي وقعت مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سالم سنبل "اتفاقية إطارية جديدة للتعاون للسنوات الثلاث القادمة بقيمة 1.2 مليار دولار" (نحو 3.78 مليارات دينار تونسي)، على أن "يخصص القرض لتمويل واردات بعض الشركات العمومية من المواد الأساسية كالنفط الخام والمنتجات البترولية".

وتواجه غالبية الشركات الحكومية في تونس أزمات هيكلية وتمويلية، في حين تسجل نحو 100 شركة خسائر مالية منذ سنوات.

رفض الرئيس قيس سعيّد العام الفائت اتفاقا مبدئيا أبرم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة ملياري دولار، معتبرا الإصلاحات التي يوصي بها الصندوق من إعادة هيكلة الشركات الحكومية والرفع التدريجي للدعم على بعض المنتجات الأساسية "إملاءات".

الرئيس سعيّد رفض العام الفائت اتفاقا مبدئيا أبرم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة ملياري دولار (غيتي)

وتعاني تونس ذات الـ12 مليون نسمة، من ارتفاع معدلات التضخم منذ عامين (10% في المتوسط سنويا) مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما أدى إلى تراجع أوضاع الطبقات العاملة والطبقة الوسطى.

فيما بلغت نسبة النمو الاقتصادي خلال عام 2023 نحو 0.4% متأثرة بأزمة جفاف متواصلة منذ 5 سنوات. وتناهز نسبة الدين الداخلي والخارجي 80% من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر : الفرنسية + رويترز