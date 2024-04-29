الذهب يستقر مع تضاؤل توقعات خفض الفائدة الأميركية

استقرت أسعار الذهب اليوم، بعد أن تراجعت في بداية التعاملات مع انحسار آمال خفض مبكر للفائدة الأميركية هذا العام، بينما تحول التركيز إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد من المؤشرات على السياسة النقدية.

الأسعار

وتراجعت أسعار الذهب هامشيا بنسبة 0.08% إلى 2336.15 دولارا في العقود الفورية للأوقية (الأونصة)، وقت كتابة التقرير، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم مايو/أيار المقبل 0.04% إلى 2336 دولارا للأوقية.

وتجتمع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي الأميركي في 30 أبريل/نيسان وأول مايو/أيار، وتصدر بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة، وكلاهما من العوامل المهمة للأسواق هذا الأسبوع.

ويرجّح السوق بنسبة 97.1% أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على الفائدة عند مستويات ما بين 5.25 و5.5% خلال هذا الاجتماع، وفق أداء فيدووتش التي أشارت إلى تضاؤل التوقع بخفض الفائدة إلى 2.9% فقط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى: