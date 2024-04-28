بالإنفوغراف.. أبرز موانئ البحر الأحمر وحجم المبادلة السنوية

يمثل البحر الأحمر شريانا رئيسيا للتجارة العالمية، ويضم عددا من الموانئ التي تختلف من حيث قدراتها الاستيعابية وطبيعة الواردات التي تستقبلها.

ومؤخرا قال صندوق النقد الدولي إن التوتر في البحر الأحمر أدى إلى تراجع عبور الحاويات خلاله بنسبة 30%.

وخلال الشهور الأخيرة قامت جماعة الحوثي اليمنية باستهداف سفن إسرائيلية ألحقتها فيما بعد باستهداف سفن أميركية وأخرى بريطانية نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مدمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتسبب تصاعد التوتر في البحر الأحمر إلى أكبر عملية تحول لمسار التجارة الدولية عبر المياه الدولية منذ عقود، حيث ارتفعت حركة الملاحة عبر رأس الرجاء الصالح جنوب القارة الأفريقية بنسبة 67% خلال يناير/كانون الثاني الماضي على أساس شهري.

وجراء تلك الظروف، سجلت موانئ البحر الأحمر تراجعا في استقبال سفن الشحن ، ولعل أبرز حالة للتراجع هي حالة قناة السويس المصرية التي تراجعت عائداتها نحو 60% على أساس سنوي.

فيما يلي نظرة على أبرز موانئ البحر الأحمر التي تطل عليه 8 دول وحجم المبادلة السنوية:

ميناء جيبوتي 7 ملايين طن حجم المبادلة السنوية

ميناء عصب الإريتري 1.2 مليون طن حجم المبادلة السنوية

ميناء مصوع الإريتري 826 ألف طن حجم المبادلة السنوية

ميناء بورتسودان 10 ملايين طن حجم المبادلة السنوية

ميناء جدة الإسلامي 130 مليون طن حجم المبادلة السنوية

ميناء ينبع 13 مليون طن حجم المبادلة السنوية

ميناء سفاجا المصري 3.8 ملايين طن حجم المبادلة السنوية

ميناء إيلات 2.1 مليون طن حجم المبادلة السنوية