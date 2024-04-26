شركة فوسفات مغربية تجمع ملياري دولار للتحول الأخضر

قالت مجموعة "أو سي بي" (OCP) المغربية الحكومية لإنتاج الفوسفات والأسمدة اليوم الجمعة إنها جمعت ملياري دولار من طرح سندات دولية على شريحتين لتمويل خطتها للتحول الأخضر.

وأخبرت الشركة رويترز عبر البريد الإلكتروني أن السندات مقسمة إلى شريحتين بقيمة 1.25 مليار دولار و750 مليون دولار لأجل عشر سنوات و30 سنة بمعدل فائدة 6.75% و7.5% على الترتيب.

وأشارت الشركة إلى أن طلبات الاكتتاب بلغت 6.2 مليارات دولار؛ أي غطت قيمة الطرح 3.1 مرات.

ورتبت بنوك "سيتي" و"جيه بي مورغان" و"بي إن بي باريبا" عملية الطرح التي قالت الشركة المملوكة للدولة إنها ستساعدها على تنفيذ خطتها الاستثمارية البالغ قيمتها 13 مليار دولار في الفترة من 2022 إلى 2027.

وتشمل الخطة زيادة إنتاج الأسمدة إلى 20 مليون طن من 15 مليون طن حاليا والتحول بالكامل إلى مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2027.

وتعتزم الشركة أيضا إنتاج مليون طن من الأمونيا في غضون 3 سنوات لتقليل الاعتماد على الواردات، كما تستثمر في محطات تحلية المياه.

وتبقى وكالة موديز تصنيفها للشركة عند "بي إيه إيه 3" منذ عام 2023، بينما رفعت وكالة ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية للشركة من مستقرة إلى إيجابية.

تطوير الطاقة الخضراء

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن المغرب عن مشروع مشترك مع أستراليا لتطوير الطاقة الخضراء، يهدف إلى توفير الهيدروجين الأخضر. والأمونيا والأسمدة الخضراء بالمغرب وأوروبا والأسواق الدولية.

وقالت مجموعة مجموعة "أو سي بي" -حينها- إن المشروع مشترك مع شركة "فورتيسكيو إينرجي" (Fortescue Energy) الأسترالية بهدف تطوير الطاقة الخضراء في المغرب.

وتشمل الشراكة التطوير المحتمل لتجهيزات التصنيع ومركزا للبحث والتطوير للنهوض بصناعة الطاقة المتجددة التي تعرف نموّا سريعا بالمغرب.

كما تشمل مخططا لـ4 مشاريع رئيسية في المغرب:

يتمثل الأول في قدرة إنتاج متكاملة واسعة النطاق للأمونيا الخضراء والأسمدة الخضراء، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وتوليد الطاقة، والتحليل الكهربائي، وتحرير الأمونياك وإنتاج الأسمدة.

بينما يتمثل المشروع الثاني في تصنيع التكنولوجيا والتجهيزات الخضراء.

أما المشروع الثالث فيتمثل في إحداث مركز للبحث والتطوير والتكنولوجيا، يقع بالقرب من جامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التقنية (حكومية) بالقرب من مراكش (شمال)، لتعزيز البحث في الطاقات المتجددة؛ الهيدروجين الأخضر ومعالجة المعادن.

في حين يتمثل المشروع الرابع بالتعاون بين صناديق رؤوس الأموال الاستثمارية للمقاولات من أجل تحفيز الاستثمار في التطورات التكنولوجية الرئيسية.

وتهدف الشراكة أيضا إلى توفير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، لاستخدامهما على حد سواء كمصدر للطاقة الخضراء وفي تصنيع الأسمدة المحايدة من الكربون لتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع الفلاحين عبر العالم.

والهيدروجين الأخضر، نوع من الوقود ناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي من مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وبالتالي تنتج طاقة دون انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي المسبب للاحتباس الحراري.

من جهتها قالت فورتسكو -رابع أكبر شركة في العالم لتعدين خام الحديد في العالم- إن "هدف الشركاء هو توفير الهيدروجين الأخضر والأمونيا لاستخدامهما مصدرا للطاقة الخضراء وفي تصنيع أسمدة محايدة كربونيا وأخرى ذات خصائص معينة".