الين بأدنى مستوى في 34 عاما وبنك اليابان المركزي يتدخل

انخفض الين إلى مستوى أكثر من 155 مقابل الدولار اليوم الخميس مع بدء بنك اليابان (البنك المركزي) اجتماعا ليومين لتحديد أسعار الفائدة، مما أثار قلق المتداولين بشأن تدخل محتمل من طوكيو لدعم العملة في وقت لا تزال فيه المداولات بشأن السياسة النقدية جارية.

وبعد أن تم تداوله في نطاق ضيق خلال الأيام القليلة الماضية، تجاوز الدولار أخيرًا مستوى 155 ينا للمرة الأولى منذ عام 1990 في الجلسة الماضية، ويستمر هذا الوضع إلى وقت إعداد التقرير.

تدخل حكومي

وسجلت العملة الأميركية مقابل الين أعلى مستوى لها منذ 34 عاما عند 155.74 ينا اليوم الخميس قبل أن تتراجع إلى 155.61 ينا وقت كتابة التقرير.

وتتصاعد التكهنات بشأن تدخل الحكومة اليابانية لدعم الين، مما عطل صعود الدولار نحو ذلك المستوى الذي يرى بعض المشاركين في السوق أنه العلامة التي عندها تتدخل طوكيو.

وفي وقت يجتمع فيه بنك اليابان لمناقشة السياسة النقدية، ثمة توقعات بأن يبقي المركزي هدف سعر الفائدة القصير الأجل من دون تغيير في ختام الاجتماع غدا الجمعة بعد إنهاء سياسة أسعار الفائدة السالبة الشهر الماضي.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا هذا الأسبوع إن البنك المركزي سيرفع الفائدة مجددا إذا تسارع اتجاه التضخم نحو هدفه البالغ 2% كما هو متوقع.

أداء العملات

وزاد اليورو 0.25% إلى 1.0722 دولار، وقت كتابة التقرير، مبتعدا قليلا عن أعلى مستوى في أكثر من أسبوع سجله أمس الأربعاء، كما ارتفع الإسترليني 0.4% إلى 1.251 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.23% إلى 105.61 نقاط مقابل سلة من العملات، لكنه ابتعد عن أدنى مستوى في أسبوعين تقريبا سجله في الجلسة الماضية.

واتسم التداول في آسيا بالضعف مع إغلاق الأسواق الأسترالية بسبب عطلة.

وصعد الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.6524 دولار أميركي، مدعوما بتراجع الرهانات على خفض الفائدة هذا العام بعد تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في البلاد بأقل من المتوقع في الربع الأول.