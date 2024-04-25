أردوغان: نهدف لرفع التبادل التجاري مع ألمانيا إلى 60 مليار دولار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده وألمانيا تهدفان إلى زيادة حجم التجارة الثنائية بين البلدين من 50 مليار دولار إلى 60 مليارا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، أمس الأربعاء، عقده الرئيس أردوغان مع نظيره الألماني فرانك والتر شتاينماير، في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف أردوغان: "نأمل أن تتحدث تركيا وألمانيا من الآن فصاعدا عن مشاريع الإنتاج المشتركة بالصناعات الدفاعية وليس عن العقبات".

وتابع: "نريد أن نزيل تماما من جدول أعمالنا القيود التي نواجهها في الصناعات الدفاعية مع ألمانيا".

وأكد أن الروابط البشرية ساهمت في تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، شاكرا في هذا السياق الشعب الألماني على وقوفه إلى جانب الأتراك في كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا يوم السادس من فبراير/ شباط 2023.

ولفت الرئيس التركي إلى أنه بحث مع نظيره الألماني العلاقات الثنائية بكامل جوانبها وتفاصيلها، مؤكدا رغبة أنقرة في تعزيز العلاقات مع برلين.

وتابع: "تعاوننا في مجال السياحة يتطور يوما بعد يوم. ففي عام 2023، استضفنا أكثر من 6 ملايين سائح ألماني. وأعتقد أن هذا الرقم سيزداد".

وزاد: "ناقشنا الخطوات التي يجب اتخاذها، وخاصة فيما يتعلق باتفاقية الاتحاد الجمركي وتحرير التأشيرات. كما تبادلنا وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية".

وأشار أردوغان إلى أنه ناقش مع شتاينماير القضايا المتعلقة بالجالية التركية في ألمانيا، وذكر أنهم يعلقون أهمية على اندماج الجالية التركية هناك ويشجعونها على ذلك.