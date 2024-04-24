الذهب يستقر مع انحسار مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط

استقرت أسعار الذهب اليوم مع انحسار المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت خفض الفائدة.

وسجل الذهب ارتفاعا هامشيا في العقود الفورية بنسبة 0.05% ليسجل 2323.35 دولارا، وقت كتابة التقرير بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ الخامس من أبريل/نيسان في الجلسة السابقة.

أسعار الذهب

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 400 دولار من مارس/آذار إلى أبريل/نيسان ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2431.29 دولارا في 12 أبريل/نيسان.

كما انخفضت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.22% إلى 2337 دولارا للأوقية.

وتراجعت المخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد أن قالت إيران إنها لا تخطط للانتقام في أعقاب هجوم إسرائيلي بطائرات مسيرة على ما يبدو.

وألمحت التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى عدم وجود حاجة ملحة لخفض الفائدة.

ويتوقع المتعاملون حاليا أن يكون التخفيض الأول للفائدة الأميركية في سبتمبر/أيلول على الأرجح.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدرّ عائدا.

وتترقب الأسواق بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي لشهر مارس/آذار، وهي مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، هذا الأسبوع للتأكد من مسار السياسة النقدية.

وعلى صعيد أسعار المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 27.31 دولارا، وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1023.44 دولارا، وزاد البلاتين 0.57% إلى 919.42 دولارا.