أسعار النفط ترتفع بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء لتواصل مكاسبها في الجلسة السابقة بعدما أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، في مؤشر على زيادة الطلب وتحول الاهتمام بعيدًا عن الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.

أسعار التداول

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا بما يعادل 0.27% إلى 88.66 دولارا للبرميل، وقت كتابة التقرير، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتًا أو 0.25% إلى 83.57 دولارا للبرميل.

وأفادت مصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي بانخفاض مخزونات الخام الأميركية 3.237 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي يوم 19 أبريل/نيسان الحالي، وفي المقابل توقع 6 محللين استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعا قدره 800 ألف برميل.

ويترقب المتعاملون البيانات الأميركية الرسمية عن مخزونات النفط والمنتجات المقرر صدورها في الساعة 10:30 صباحا بتوقيت الولايات المتحدة (14:30 بتوقيت غرينتش) لتأكيد التراجع الكبير في المخزونات.

في الوقت نفسه، تتزايد التوقعات بأن تخفّض المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو/حزيران المقبل، مما قد يساعد في دعم النمو الاقتصادي، وبالتالي زيادة الطلب على النفط.

وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة إن النشاط التجاري في منطقة اليورو والمملكة المتحدة نما هذا الشهر بأسرع وتيرة منذ عام تقريبا، مما يشير إلى أن النمو الاقتصادي "يواصل اكتساب قوة دافعة".

تطورات الشرق الأوسط

وتجاهل المتعاملون إلى حد بعيد آخر التطورات في الشرق الأوسط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، إذ قال سكان إن إسرائيل كثفت ضرباتها في جميع أنحاء غزة، في بعض من أشد موجات القصف منذ أسابيع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار أو 1.6% أمس الثلاثاء لتسجل عند التسوية 88.42 دولارا للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.46 دولار أو 1.8% إلى 83.36 دولارا للبرميل.