إلغاء الموسم السياحي لـ"جبل حرمون" يسلط الضوء على خسائر قطاع السياحة بإسرائيل

يمثل إغلاق الموسم السياحي الخاص بجبل حرمون (جبل الشيخ) -المشهور بأنه الموقع الوحيد في إسرائيل لتساقط الثلوج بانتظام- مثالا على الأضرار التي لحقت بقطاع السياحة الإسرائيلي إثر الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والتوترات التي صاحبتها.

الجبل الذي اجتذب عددا كبيرا من الزوار يبلغ 400 ألف زائر خلال شتاء 2022-2023 -وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل- اضطرت السلطات إلى إغلاق منطقة التزلج فيه بالكامل في مواجهة التوترات المتزايدة، بسبب هجمات حزب الله في الشمال.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمنطقة جبل حرمون للتزلج رفائيل نافي عن أسفه للإغلاق غير المسبوق، مؤكدا تأثيره السلبي على الاقتصاد المحلي، وفق الصحيفة.

ولم يؤثر الإغلاق على موظفي جبل حرمون البالغ عددهم 300 موظف فحسب -تقول الصحيفة- بل امتد أيضًا إلى الفنادق والمطاعم والمتاجر الرياضية وغيرها من الشركات التي تعتمد على السياحة.

وكشفت تاليا ويلي، صاحبة محل رياضي في بلدة مسعدة للصحيفة، عن الواقع البئيس بسبب الانكماش الاقتصادي، مشيرة إلى توقف النشاط بشكل كامل مقارنة بالمواسم السابقة.

وتمتد التداعيات الاقتصادية إلى ما هو أبعد من المنطقة المجاورة مباشرة لجبل الشيخ، حيث تشعر البلدات المجاورة بوطأة انخفاض السياحة والمخاوف الأمنية المستمرة.

ويتحدث ملاك فنادق في مجدل شمس، عن حدوث انخفاض كبير في الحجوزات والإيرادات، وعزوا ذلك إلى المخاوف بشأن سلامة المنطقة الحدودية.

ويشكو الملاك من أن التدابير الخاصة بالتعويضات الحكومية تمثل إغاثة محدودة للشركات والمقيمين المتضررين، في وقت تحدث أصحاب مطاعم في مجدل شمس عن انخفاض حركة المرور والنشاط التجاري.

وكانت السياحة في إسرائيل تشهد موسما قويا في عام 2023 مع تحقيقها معدلات نمو كبيرة وتعافيا أكبر، لكن عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام على الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وما أعقبها من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة كان لها وقع الصدمة على السياحة الإسرائيلية فيما تبقى من العام الماضي والعام الجاري.

وشهد قطاع السياحة في إسرائيل نموا طوال عام 2023، حيث استقبلت البلاد ما يقرب من 3.01 ملايين سائح، مما أدى إلى ضخ 4.85 مليارات دولار في الاقتصاد الإسرائيلي.

ومع انقضاء عام 2023، يواجه قطاع السياحة في إسرائيل مستقبلا محفوفا بالتحديات والشكوك في أعقاب الحرب، حيث ألقى الرئيس التنفيذي لشركة زايونتورز بالقدس، مارك فيلدمان، في مقابلة مع الصحيفة، الضوء على الوضع الراهن للقطاع.

وحذر فيلدمان من التفاؤل المفرط، موضحا أنه يجب الانتظار حتى انتهاء الحرب واستئناف شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى إسرائيل.