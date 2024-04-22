مذكرة تفاهم بين العراق وتركيا وقطر والإمارات للتعاون بمشروع "طريق التنمية"

قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شهد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، مراسم توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات للتعاون في "مشروع طريق التنمية".

وتتضمن المذكرة قيام الدول الموقعة بوضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع.

وأطلق العراق مشروعا بقيمة 17 مليار دولار العام الماضي، لربط ميناء رئيسي للسلع على ساحله الجنوبي بالحدود التركية عبر سكك حديدية وطُرق برية.

والأسبوع الماضي قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو إنه تم التوصل من خلال جولات من المباحثات الوزارية والفنية على مدى الأشهر الماضية إلى قرار تركي عراقي بإنشاء آلية مشتركة شبيهة بالمجلس الوزاري، لمتابعة المشروع"، معربا عن تطلعاته بأن تنضم الإمارات وقطر إلى هذه المبادرة.

ويعول العراق على طريق التنمية، أو ما يُعرف محليا "بالقناة الجافة"، لربط الأسواق الآسيوية بالأوروبية عبر ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة (جنوبا)، ثم القناة الجافة التي تبدأ من الميناء جنوبا وتنتهي بالحدود العراقية التركية شمالا.

وفي السياق أيضا، أعلن رئيس الوزراء العراقي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي، اليوم، أن العراق وقّع مع تركيا اتفاق إطار إستراتيجي يشرف على التعاون في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد بين البلدين.

وبدأ أردوغان زيارة نادرة للعراق، اليوم الاثنين، في مسعى لاستعادة زخم العلاقات بين البلدين عبر توقيع مجموعة من الاتفاقات، تشمل التعاون الأمني، والتعاون في مجالات الطاقة والتجارة.

طريق التنمية