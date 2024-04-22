يعد اللحم أحد أكثر الأطعمة إنتاجا واستهلاكا في العالم، فحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) بلغ حجم الإنتاج العالمي من اللحوم 365 مليون طن في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 382 مليون طن بحلول عام 2032، وفق ما ذكرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة الفاو.

ويعتقد أن اللحوم هي أحد الأسباب الرئيسية فيما وصلت إليه الحضارة من تقدم وتطور، فبسبب هذه السلعة المهمة تطور الدماغ البشري، وزاد معدل ذكاء الإنسان، وذلك لأنه مع زيادة استهلاك اللحوم يأتي البروتين والمزيد من الطاقة لمساعدة أدمغتنا على النمو.

ومن المتوقع أن ينمو استهلاك الدواجن ولحوم الخنزير ولحم البقر ولحوم الأغنام في جميع أنحاء العالم بنسبة 15% و11% و10% و15% على التوالي بحلول عام 2032.

ومن المتوقع أن تمثل لحوم الدواجن 41% من البروتين المستهلك من جميع مصادر اللحوم في عام 2032، تليها لحوم الخنازير ثم الأبقار والأغنام، وفق ما ذكر المصدر السابق.

وبلغ حجم سوق منتجات اللحوم العالمية تريليونًا و660 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي تريليونين و596 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.6% من عام 2024 إلى عام 2033، وذلك حسب تقرير شامل نشرته مؤسسة "بريسيدانس ريسيرتش" في فبراير/شباط 2024.

الشرق الأوسط

أما في الشرق الأوسط، فيقدر حجم سوق اللحوم الصالحة للأكل بنحو 29 مليارا و930 مليون دولار في العام الجاري، ومن المتوقع أن تصل إلى 33 مليارا و200 مليون دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.09% وفق ما ذكرت منصة "موردور إنتليجنس".

آسيا والمحيط الهادي

استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادي على الحصة الكبرى من سوق منتجات اللحوم في عام 2023، حيث قُدر حجم سوق منتجات اللحوم في آسيا والمحيط الهادي بنحو 738 مليارا و580 مليون دولار عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو تريليون و234 مليارًا و440 مليون دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.3% من عام 2024 إلى عام 2033، وفق ما ذكرت مؤسسة "بريسيدانس ريسيرتش".

عوامل نمو سوق اللحوم العالمي

زيادة الطلب على المنتجات الغذائية الجاهزة.

ارتفاع الطلب على البروتين الحيواني.

زيادة ابتكار المنتجات الجديدة.

التقدم التكنولوجي في منتجات اللحوم. أكبر 10 دول منتجة للحوم في العالم عام 2023 ذكرت منصة "إنسايدر مونكي" ومنصة "ياهو فاينانس" أن أكبر 10 دول منتجة للحوم في عام 2023 هي كما يلي:

الولايات المتحدة 12.4 مليون طن متري.

البرازيل: 10.6 ملايين طن متري.

الصين: 7.5 ملايين طن متري.

الهند: 4.4 ملايين طن متري.

الأرجنتين: 3.2 ملايين طن متري.

المكسيك: 2.2 مليون طن متري.

أستراليا: 2.06 مليون طن متري.

كندا: 1.35 مليون طن متري.

روسيا: 1.3 مليون طن متري.

جنوب أفريقيا: مليون طن متري.

وأول دولة عربية تظهر في هذه القائمة هي مصر بالمركز 18 بحجم إنتاج بلغ 425 ألف طن متري.

أكبر 10 دول مستوردة للحوم في العالم عام 2023 بينها دولة عربية

حسب مؤسسة " إي إس إس فيد" فإن أكبر 10 دول مستوردة للحوم في عام 2023:

الصين: 10 ملايين طن متري.

الولايات المتحدة: 4 ملايين طن متري.

اليابان: 3 ملايين طن متري.

ألمانيا: مليونا طن متري.

المملكة المتحدة: 1.5 مليون طن متري.

المكسيك: 1.5 مليون طن متري.

روسيا: 1.5 مليون طن متري.

كوريا الجنوبية: 1.5 مليون طن متري.

إيطاليا: مليون طن متري.

السعودية: مليون طن متري.

أبرز 10 شركات مهيمنة على سوق اللحوم العالمي حسب منظمة "بريسيدانس ريسيرتش"

مجموعة الأطعمة الأميركية (American Foods Group, LLC).

كارغيل، إنكوربوريتد (Cargill, Incorporated).

شركة هورميل للأغذية (Hormel Foods Corporation).

"جيه بي إس سا" (JBS S.A).

كوخ للأغذية (Koch Foods, LLC).

شركة بيردو فارمز (Perdue Farms, Inc)

شركة سميثفيلد للأغذية (Smithfield Foods, Inc).

الشركة السويسرية للحوم والنقانق (Swiss Meat & Sausages Co).

شركة تايسون فودز (Tyson Foods, Inc).

شركة بورز هيد بروفيجنز (Boar’s Head Provisions Co, Inc).

حقائق قد لا تعرفها عن اللحوم