يعد الإفراط في الإنفاق مصدر قلق شائع بشكل متزايد يصيب الأفراد عبر مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية. ورغم أن الأمر قد يبدو ظاهريا مجرد فشل في إدارة الشؤون المالية بالشكل الكافي، فإن جذور الإفراط في الإنفاق تتشابك بشدة مع كل من سوء التقدير الاقتصادي والتأثيرات النفسية.

وفي عالم تتغذى فيه النزعة الاستهلاكية باستمرار على الرغبات الجديدة وحيث تتصاعد الضغوط المالية باستمرار، يصبح فهم الطبيعة المزدوجة للإفراط في الإنفاق أمرا بالغ الأهمية.

ويتعمق هذا التقرير في الجوانب الاقتصادية والنفسية للإفراط في الإنفاق، بالاعتماد على رؤى من كبار المستشارين الماليين والدراسات النفسية لتقديم نظرة شاملة.

ومن خلال دراسة الأنماط التي تؤدي إلى التهور المالي والمحفزات العاطفية الأساسية، فإننا نهدف إلى تسليط الضوء على الإستراتيجيات الفعالة لمعالجة هذه القضية المتفشية وسبل التخفيف من حدتها.

1- نظرة اقتصادية للإفراط في الإنفاق

من وجهة النظر الاقتصادية، فإن الإفراط في الإنفاق المعتاد يمكن أن يقوض الاستقرار المالي الفردي بشدة، ويؤثر على الهياكل الاقتصادية على نطاق أوسع.

وكثيرا ما يواجه المستشارون الماليون العملاء الذين يكافحون من أجل تحقيق التوازن في ميزانياتهم، وغالبا ما يعجلون بتداعيات مالية طويلة الأجل تتجاوز مجرد قضايا التدفق النقدي الفوري.

المشتريات الكبيرة بداية الحكاية

أحد أكثر أشكال الإنفاق المفرط شيوعا يتضمن عمليات شراء كبيرة، وغالبا ما تكون مدفوعة بدفقات عاطفية، مثل المنازل والمركبات. ووفقا لتقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) في نوفمبر 2023، فإن تكاليف الإسكان هي أكبر نفقات الأسر الأميركية، حيث يصل متوسط أقساط الرهن العقاري إلى 1500 دولار شهريا.

ومع ذلك، فإن العديد من الأفراد يتجاوزون إمكانياتهم عند شراء منزل، مما يسهم في انتشار حالات التأخر في سداد الرهن العقاري والتعثر فيما بعد.

وقد لاحظ خبراء ماليون مثل لويس باراخاس وكاثي كيرتس في دراسة مشتركة، أن مثل هذه النفقات يمكن أن تعرض الاستقلال المالي للفرد للخطر.

وعلى سبيل المثال، شراء منزل دون تخطيط مناسب أو الحصول على رهن عقاري يفوق الحاجة أولا، ويفوق القدرة المالية للفرد ثانيا يمكن أن يؤدي إلى ضغوط اقتصادية شديدة.

ووجدت دراسة أخرى أجراها مكتب الحماية المالية للمستهلك في الولايات المتحدة أن 80% من المقترضين الذين فقدوا منازلهم خلال الأزمة المالية عام 2008 تأثروا بأقساط الرهن العقاري غير المستدامة، والتي عادة ما كانت لعقارات تفوق الحاجة سواء في المساحة أو عدد غرف المعيشة التي تفوق عدد المقيمين في المنازل بمرات أو في المناطق الجغرافية الأكثر غلاء والتي لا حاجة ملحة للأفراد للمكوث فيها.

الارتباط بالتعليم الجامعي باهظ التكلفة يمكن أن يثقل كاهل الآباء بالتزامات مالية غير مستدامة، خاصة إذا كان ذلك على حساب الادخار سواء للتقاعد أو لأي سبب آخر

الإنفاق التقديري

يعد الإنفاق التقديري (غير ضروري) على منتجات مثل المجوهرات أو العطلات أو السلع الفاخرة مجالا آخر يظهر فيه الإفراط في الإنفاق.

ويشير باري غلاسمان، وهو مخطط مالي معتمد ومؤسس شركة غلاسمان ويلث سيرفيسيز في تقرير له، بوضوح إلى مدى خطورة المشكلة من خلال تجربة عملائه.

ويروي حادثة معبرة حول الأمر، حين أدرك زوجان من عملائه أنهما أنفقا 1.4 مليون دولار على شراء مجوهرات في 18 شهرا فقط تبين لاحقا أنهما ليسا بحاجة إلى ربعها، وهو رقم خفضاه بشكل كبير عند مراجعة نفقاتهما فيما بعد.

ويسلط هذا المثال الضوء على قضية اقتصادية أساسية: الفشل في التمييز بين الثروة والدخل، هو ما يؤدي غالبا إلى عادات إنفاق غير مستدامة، وفقا لغلاسمان.

الإنفاق التقديري ليس سلبيا بطبيعته، ومع ذلك، بدون تخطيط إستراتيجي، يمكن أن يؤدي بسرعة إلى عدم الاستقرار المالي. ومن الضروري التأكد من أن هذا الإنفاق يتماشى مع الأهداف المالية الأوسع، ولا يعيق خطط الادخار أو الاستثمار الأساسية.

النفقات التعليمية ليست "بريئة"

غالبا ما يُنظر إلى الاستثمار في التعليم باعتباره طريقا نحو التحسين الاقتصادي، ولكنه أيضا يمكن أن يصبح مصدرا للإنفاق الزائد. وكما يشير تيد جينكين مستشار خدمات أكاديمية، فإن الارتباط بالتعليم الجامعي باهظ التكلفة يمكن أن يثقل كاهل الآباء بالتزامات مالية غير مستدامة، خاصة إذا كان ذلك على حساب الادخار سواء للتقاعد أو لأي سبب آخر.

ويشير تيد إلى أن جاذبية المؤسسات المرموقة يمكن أن تؤدي إلى قرارات ترهق الميزانيات، وتؤدي إلى أضرار مالية طويلة الأجل، وهو ما يؤكد الحاجة إلى تخطيط مالي متوازن ومستنير.

زيادة إنفاق الفرد مع نمو دخله

زحف نمط الحياة، وهي ظاهرة تشير إلى زيادة إنفاق الفرد مع نمو دخله، وغالبا دون زيادات مقابلة في الرضا أو الأمن المالي، وهو شكل خفي لكنه منتشر من الإفراط في الإنفاق.

ويمكن أن يؤدي هذا الارتفاع التدريجي في نمط الحياة إلى تآكل المكاسب المالية التي تم تحقيقها من خلال زيادة الرواتب أو المكافآت أو الترقيات، مما لا يترك الأفراد في حال أفضل مما كانوا عليه قبل الزيادة، وفي بعض الأحيان أسوأ حالا.

وجدت دراسة نشرت في مجلة أبحاث المستهلك أن الأفراد يميلون إلى التكيف مع مستويات الدخل المرتفعة بسرعة نسبيا، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق للحفاظ على مستوى معيشتهم المرغوب فيه. وتؤكد هذه الظاهرة أهمية التخطيط المالي وإعداد الميزانية الاستباقية لمواجهة آثار تضخم نمط الحياة.

الإفراط في الإنفاق غالبا ما يكون بمثابة هروب عاطفي أو نفسي من التوتر أو الحزن.

2- الأسس النفسية للإفراط في الإنفاق

تمتد الأسباب الكامنة وراء الإفراط في الإنفاق لما هو أبعد من سوء إدارة الميزانية إلى محفزات نفسية أعمق. وفقا لخوان هاتاي، المعالج المالي في "جيه بي مورغان تشيس"، فإن الإفراط في الإنفاق غالبا ما يكون بمثابة هروب عاطفي أو نفسي من التوتر أو الحزن.

وتؤيد كلية روس لإدارة الأعمال بجامعة ميشيغان هذا الرأي في دراسة نشرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، حيث تشير إلى أن التسوق يمكن أن يعزز مشاعر السيطرة الشخصية ويخفف من المشاعر السلبية.

ويشير شيرمان ستاندبيري، وهو محاسب قانوني معتمد ومشارك في الدراسة، إلى الدور الكبير الذي تلعبه الضغوط الاجتماعية، إذ يكون الإنفاق مدفوعا بالرغبة في دعم أو رفع المكانة الاجتماعية للفرد.

ويتفاقم هذا بسبب زحف نمط الحياة، إذ تؤدي زيادة الدخل إلى زيادة الإنفاق بشكل متناسب، وغالبا دون أن يلاحظ الفرد ذلك.

3- إستراتيجيات مكافحة الإفراط في الإنفاق

يمكن أن يؤدي الإفراط في الإنفاق بسرعة إلى اضطرابات مالية، ولكن مع الإستراتيجيات الصحيحة، من الممكن استعادة السيطرة وتأمين الصحة المالية للشخص. وهنا، نتعمق في العديد من التقنيات الفعالة للمساعدة في الحد من النفقات المفرطة وتعزيز الاستقرار المالي.

1- إنشاء ميزانية مفصلة

تتبع الدخل والمصروفات: ابدأ بفهرسة جميع مصادر الدخل، وكل النفقات لمدة شهر. توفر هذه اللقطة صورة واضحة عن مصدر الأموال وأين تذهب.

تعيين حدود الإنفاق: استخدم البيانات التي تم جمعها لتعيين حدود إنفاق واقعية لفئات مختلفة. يمكن لأدوات مثل تطبيقات الميزانية تبسيط التتبع والالتزام بهذه الحدود.

المراجعة والتعديل بانتظام: يجب أن تتطور الميزانية مع تغير الظروف المالية. وتضمن المراجعات المنتظمة أن تظل ذات صلة وفعالة في الحد من الإنفاق غير الضروري.

2- الاستفادة من الأدوات المالية والتكنولوجيا

الادخار الآلي: قم بإعداد التحويلات التلقائية إلى حسابات التوفير لإعطاء الأولوية للادخار على الإنفاق. تضمن إستراتيجية "ادفع لنفسك أولا" تحقيق أهداف الادخار قبل حدوث الإنفاق التقديري.

تنبيهات الإنفاق: تقدم العديد من البنوك والتطبيقات المالية ميزات تنبيه تُعلمك عندما تقترب من حدود الإنفاق المحددة. يمكن أن يساعد هذا في منع الإفراط في الإنفاق في الوقت الفعلي.

نظام المغلف النقدي: بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الإنفاق الرقمي، فإن استخدام النقد لتغطية النفقات التقديرية يمكن أن يسهل الالتزام بالميزانية. بمجرد نفاد الأموال النقدية الموجودة في المظروف المخصص، يتم إيقاف الإنفاق في هذه الفئة مؤقتا حتى الدورة التالية.

3- حدد أهدافا مالية واضحة

الأهداف قصيرة المدى وطويلة المدى: حدد ما تدخر من أجله، سواء كان صندوقا للطوارئ، أو إجازة، أو تقاعدا. يمكن للأهداف الواضحة أن تحفز الالتزام بالميزانية وتحد من الإنفاق المندفع.

تحديد أولويات الأهداف: تقييم أهمية وإلحاح كل هدف لتخصيص الأموال بشكل مناسب. وقد يعني هذا المساهمة بشكل أكبر في سداد الديون ذات الفائدة المرتفعة قبل تمويل رغبات أخرى أقل أهمية.

تصور التقدم: استخدم الرسوم البيانية أو التطبيقات لتصور التقدم المالي. إن رؤية تمثيل مرئي لكيفية مساهمة أفعالك في تحقيق أهدافك يمكن أن يعزز الدافع والانضباط المالي.

4- تثقيف نفسك حول محو الأمية المالية

ورش عمل ودورات التثقيف المالي: تقدم العديد من المراكز المجتمعية والبنوك والمنصات عبر الإنترنت دورات مجانية أو منخفضة التكلفة تعمل على تحسين مهارات إعداد الميزانية والاستثمار والادخار.

اقرأ الأدبيات المالية: ابق على اطلاع من خلال قراءة الكتب والمقالات والأخبار المالية. يمكن أن يساعد فهم الاتجاهات الاقتصادية والمشورة المالية في تحسين إستراتيجيات الإنفاق والقرارات المالية.

استشر مستشارا ماليا: للحصول على نصيحة شخصية، فكر في استشارة مستشار مالي. يمكنهم تقديم إستراتيجيات مخصصة والمساعدة في التنقل في المواقف المالية المعقدة.

5- المراجعات المالية المنتظمة