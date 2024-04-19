تراجع بورصتي الإمارات بعد الهجوم على إيران

تراجعت بورصتا الإمارات -اليوم الجمعة- مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة وذلك في أعقاب تقارير تحدثت عن ضربة إسرائيلية محدودة داخل إيران.

وانخفض مؤشر بورصة دبي الرئيسي 0.8% حيث جرى تداول معظم الأسهم في النطاق السلبي، وعلى رأسها سهم إعمار العقارية الذي انخفض 1.1%، في حين تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.2%.

وقال محلل السوق أيهم صلاح إن سوق الأسهم في دبي أنهت الأسبوع على انخفاض، متأثرة في المقام الأول بالعزوف عن المخاطرة الناجم عن التوترات الجيوسياسية.

وأضاف "قد تستمر السوق في مواجهة ضغوط نزولية إذا استمرت الاضطرابات الجيوسياسية، بالإضافة إلى تحول نحو التشديد في توقعات السياسة النقدية الأميركية".

مؤشر أبو ظبي عند أدنى مستوى في عامين

من جهته أغلق مؤشر أبوظبي منخفضا 0.6%، مسجلا أدنى مستوى في أكثر من عامين، متأثرا بانخفاض 2.4% في سهم ملتي بلاي غروب المملوكة للشركة العالمية القابضة وانخفاض سهم مجموعة الإمارات للاتصالات 3.3%.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن، سجل مؤشرا دبي وأبوظبي خسائر أسبوعية بنحو 1.6% و1.2% على الترتيب.

وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، بعد ارتفاعها في الصباح بعد ما يبدو أنه انحسار في خطر التصعيد بالمنطقة.

وقالت مصادر إن إسرائيل شنت هجوما على الأراضي الإيرانية اليوم الجمعة في أحدث ضربة متبادلة بين العدوين اللدودين مما يهدد بجر المنطقة إلى صراع أكبر، وفق ما أفادت رويترز.

وقللت طهران من شأن الواقعة، وأشارت إلى أن ليس لديها أي خطط للرد، في استجابة تشير على ما يبدو إلى تفادي حرب شاملة في المنطقة.