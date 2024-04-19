الهجوم على إيران يقفز بأسعار الذهب

قفزت أسعار العقود الفورية للذهب فوق 2400 دولار للأونصة، اليوم الجمعة، مدفوعة بتعرض مرافق إيرانية لهجوم بمسيرات قالت تقارير إن إسرائيل تقف وراءه.

وفجر الجمعة، أكد التلفزيون الرسمي الإيراني عدم استهداف أو تأثر أي منشآت نووية في مدينة أصفهان، بعد تعرض البلاد لهجمات بطائرات مسيرة، بالتزامن مع تهديدات تل أبيب برد على هجوم إيراني استهدف إسرائيل قبل أيام، وفق ما أوردت وكالة الأناضول.

وقالت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 3 طائرات مسيرة صغيرة في سماء محافظة أصفهان، وتم تعليق الحركة الجوية في أصفهان وشيراز وطهران، قبل استئنافها تدريجيا لاحقا.

وقالت 3 مصادر مطلعة إن إسرائيل هاجمت إيران، فيما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية في وقت مبكر من اليوم الجمعة أن قوات البلاد دمرت طائرات مسيرة، بعد أيام من شن طهران غارة انتقامية بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، وفق ما نقلت رويترز.

وبلغت أسعار العقود الفورية للذهب بحلول الساعة (04:30 بالتوقيت العالمي) نحو 2413 دولارا للأونصة، قبل أن تتراجع إلى 2373 دولارا وقت كتابة التقرير.

وارتفعت أسعار المعدن النفيس بسبب العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية في ظل مخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا عقب الهجوم على إيران مما زاد جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وكان الذهب قد بلغ أعلى قمة له على الإطلاق عند 2431.29 دولارا وسجلت يوم الجمعة الماضي. ويتجه المعدن الأصفر لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وزاد نحو 2% منذ بداية الأسبوع.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب فوق 2400 دولار قبل أن تنزل قليلا خلال التداولات اليوم الجمعة.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم بعد أخبار الهجمات على إيران اليوم "تنتظر السوق الآن مزيدا من المعلومات حول طبيعة الهجوم وما السبب وراء ذلك وماذا سيكون الرد".

وأضاف رودا "الذهب الآن ليس تجارة تتأثر بالسياسة النقدية، إنه تجارة تتأثر بالأوضاع الجيوسياسية".