ارتفاع الاحتياطيات الدولية لروسيا إلى 600.7 مليار دولار

أظهرت بيانات البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، ارتفاع الاحتياطيات الدولية لروسيا بواقع 2.4 مليار دولار لتصل إلى 600.7 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 12 أبريل/نيسان الجاري.

وقال البنك المركزي الروسي إن الزيادة في الاحتياطيات النقدية جاءت مدفوعة بشكل رئيسي "بإعادة التقييم الإيجابية"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وحتى الخامس من أبريل/نيسان الجاري، بلغت الاحتياطيات الدولية للبلاد 598.3 مليار دولار، وارتفعت في الأسبوع الذي تلا بواقع 2.4 مليار دولار.

يذكر أن الاحتياطيات الدولية لروسيا هي أصول أجنبية عالية السيولة يحتفظ بها البنك المركزي الروسي والحكومة الروسية. وهي تشمل احتياطي بالعملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة، ومركز الاحتياطي في صندوق النقد الدولي، والذهب النقدي.

وفرضت الدول الغربية عقوبات على البنك المركزي الروسي بعد بدء "العملية العسكرية الخاصة" الروسية في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وتم حظر جميع المعاملات المتعلقة بإدارة احتياطيات البنك المركزي وأصوله، وكذلك المعاملات مع أي كيان قانوني أو منظمة أو هيئة تعمل نيابة عن البنك المركزي أو بناء على توجيهاته.

وقبل نحو عام من الآن كان البنك المركزي الروسي قد تعهد ببناء أصول واحتياطات لا يمكن للعقوبات الغربية استهدافها، وأوضحت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا حينها أن "الاحتياطات ستكون قادرة على مواجهة أي عقوبات غربية مقبلة".

وكانت دول غربية قد جمدت نحو 300 مليار دولار في أعقاب إعلان روسيا حربها على أوكرانيا.

وقال المركزي الروسي في السابق إنه يعدّ الذهب واليوان الصيني والعملات الأجنبية التي يحتفظ بها نقدا أصولا آمنة من جولات أخرى محتملة من العقوبات الغربية.

وطالبت أوكرانيا في أكثر من مناسبة بالحصول على الأصول والاحتياطات الروسية المحجوزة لدى الغرب لإعادة الإعمار.