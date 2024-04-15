تعرف على أكثر 10 دول إنتاجا واستهلاكا للقهوة.. ماذا عن العرب؟

يعد البن جزءا من الحياة اليومية لمئات ملايين البشر لأغراض مزاجية وصحية، ومعرفة أكثر البلدان إنتاجا للبن في العالم قد تكون شيئا جديدا للكثيرين.

ما الفارق بين بن الأرابيكا والروبوستا

قبل الإجابة التفصيلية على السؤال، ينبغي معرفة الفارق بين نوعين رئيسيين من البن، أورد تقرير نشره موقع "ذا روسترز باك" المتخصص في تغطية أخبار القهوة أبرز الاختلافات بين "الأرابيكا" و"الروبوستا" وفقا لما يلي:

المذاق

لقهوة الروبوستا مذاق مرير، وذلك لاحتوائها على مقدار أكبر من مادة الكافيين وحمض الكلوروجينيك مقارنة ببن الأرابيكا ذات المذاق المعدل.

الكافيين

تحتوي حبوب الروبوستا على نسبة كافيين تصل إلى 2.7% مقابل 1.5% فحسب في بن الأرابيكا.

الدهون والسكر

تحتوي قهوة الأرابيكا على 60% من الدهون أكثر من الروبوستا، ونحو ضعف مقدار السكر. وربما هذا أحد العوامل في تفضيل الكثيرين لمذاق الأرابيكا.

السعر

يبلغ سعر بن الروبوستا نحو نصف سعر حبوب الأرابيكا في الأسواق وفقا للتقرير المذكور.

المحصول

ارتفاع مستوى الكافيين في بن الروبوستا يجعله أكثر قدرة على التحمل ومقاومة الآفات في المزرعة، ويؤدي هذا إلى تقليص تكلفة زراعة الروبوستا مقارنة بحبوب الأرابيكا.

الشكل

تتميز حبوب الأرابيكا بأنها بيضاوية بينما تتخذ حبوب الروبوستا شكلا دائريا. ويعزى هذا إلى أن شجرة الأرابيكا أقصر من الروبوستا ولذلك تنتج حبوبا بيضاوية الشكل.

ارتفاع الشجرة

يصل ارتفاع شجرة بن الأرابيكا إلى ما بين 2.5 و4.5 أمتار، بينما يتراوح ارتفاع الروبوستا بين 4.5 و6 أمتار.

حمض الكلوروجينيك

تلعب نسبة هذا الحمض دورا حاسما في مذاق القهوة حيث تتراوح نسبته في الروبوستا بين 7% و10% مقابل 5.5% إلى 8% للأرابيكا، ويفسر هذا الطعم المرير للأول.

الإنتاج

ينقسم إجمالي إنتاج البن في العالم إلى 75% أرابيكا و25% روبوستا.

الدول الأكثر إنتاجا للبن

في ديسمبر/ كانون الأول الماضي نشرت وزارة الزراعة الأميركية تقريرا مفصلا يحمل ترتيبا لأكثر البلدان إنتاجا لتلك الحبوب بنوعيها الأرابيكا والروبوستا.

جاء ترتيب أكثر دول العالم إنتاجا لبن الأرابيكا في عام 2022/23 حسب وزارة الزراعة الأميركية وفقا لما يلي:

1- البرازيل: 39.8 مليون كيس (الكيس = 60 كيلوغراما)

2- كولومبيا 10.7 ملايين كيس

3- إثيوبيا: 7.3 ملايين كيس

4- هندوراس: 5.7 ملايين كيس

5- بيرو: 3.4 ملايين كيس

6- غواتيمالا: 3.15 ملايين كيس

7- المكسيك: 3 ملايين كيس

8- نيكاراغوا: 2.5 مليون كيس

9- الهند: 1.667 مليون كيس

10- الصين: 1.6 مليون كيس

جاء ترتيب أكثر دول العالم إنتاجا لبن الروبوستا في عام 2022/2023 استنادا إلى وزارة الزراعة الأميركية وفقا لما يلي:

1- فيتنام: 26.3 مليون كيس

2- البرازيل: 22.8 مليون كيس

3- إندونيسيا: 10.5 ملايين كيس

4- أوغندا: 5.575 ملايين كيس

5- الهند: 4.2 ملايين كيس

6- ماليزيا: مليونا كيس

7- ساحل العاج: 1.050 مليون كيس

8- تايلاند: 700 ألف كيس

9- المكسيك: 545 ألف كيس

10- تنزانيا: 520 ألف كيس

وجاء ترتيب أكثر دول العالم إنتاجا لبن الأرابيكا والروبوستا في عام 2022/23 استنادا إلى وزارة الزراعة الأميركية وفقا لما يلي:

1- البرازيل: 62.6 مليون كيس

2- فيتنام: 27.2 مليون كيس

3- إندونيسيا: 11.85 مليون كيس

4- كولومبيا: 10.7 ملايين كيس

5- إثيوبيا: 7.3 ملايين كيس

6- أوغندا: 6.565 ملايين كيس

7- الهند: 5.867 ملايين كيس

8- هندوراس: 5.7 ملايين كيس

9- المكسيك: 3.545 ملايين كيس

10- بيرو: 3.4 ملايين كيس

توقعات 2024

توقع التقرير وصول إجمالي إنتاج البن بنوعيه بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى 171.425 مليون كيس، وأن تتصدر البرازيل قائمة الدول المنتجة بإجمالي 66.3 مليون كيس، ثم فيتنام بـ27.5 مليون كيس، تليهما كولومبيا بمقدار 11.5 مليون كيس.

الدول الأكثر تصديرا للبن من حيث القيمة

موقع "ستاتسيتا" الأميركي الشهير المتخصص في عالم الإحصائيات نشر قائمة بأكثر دول العالم تصديرا للبن عام 2023 وفقا لما يلي:

1- البرازيل: 7.4 مليارات دولار

2- سويسرا: 3.6 مليارات دولار

3- ألمانيا: 3.5 مليارات دولار

4- هولندا: 1.199 مليار دولار

5- الولايات المتحدة: 1.193 مليار دولار

6- كندا: 763 مليون دولار

7- بولندا: 538 مليون دولار

8- المكسيك: 433 مليون دولار

9- المملكة المتحدة: 234 مليون دولار

10- كندا: 228 مليون دولار

الشعوب الأكثر استهلاكا للقهوة في العالم

نشر موقع الإحصائيات "وورلد أوف ستايستيكس" عبر صفحته الرسمية على تويتر قائمة بأكثر شعوب العالم استهلاكا للقهوة في عام 2023 وفقا لما يلي:

1- فنلندا: متوسط الاستهلاك العالمي للفرد من القهوة سنويًا يبلغ 9.6 كيلوغرامات.

2- النرويج: 7.2 كيلوغرامات

3- هولندا: 6.7 كيلوغرامات

4- السويد: 6.5 كيلوغرامات

5- سلوفينيا: 6.1 كيلوغرامات

6- أستراليا: 5.5 كيلوغرامات

7- صربيا: 5.4 كيلوغرامات

8- الدانمارك: 5.3 كيلوغرامات

9- ألمانيا: 5.2 كيلوغرامات

10- بلجيكا: 4.9 كيلوغرامات

Top coffee consuming countries (kg per capita annually): 🇫🇮 Finland: 9.6

🇳🇴 Norway: 7.2

🇳🇱 Netherlands: 6.7

🇸🇪 Sweden: 6.5

🇸🇮 Slovenia: 6.1

🇦🇹 Austria: 5.5

🇷🇸 Serbia: 5.4

🇩🇰 Denmark: 5.3

🇩🇪 Germany: 5.2

🇧🇪 Belgium: 4.9

🇧🇷 Brazil: 4.8

🇧🇦 Bosnia-Herzegovina: 4.3

🇪🇪 Estonia: 4.2… — World of Statistics (@stats_feed) September 19, 2023

ماذا عن المنطقة العربية؟

ووفق إحصاء 2020/2021 الصادر عن منظمة القهوة العالمية، جاء ترتيب الدول العربية الأكثر استهلاكا للقهوة كالتالية: