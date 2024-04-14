معظم أسواق الخليج تتراجع بعد هجوم إيران على إسرائيل

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض -اليوم الأحد- بعدما شنت إيران هجوما انتقاميا على إسرائيل مما زاد من خطر توسع الصراع في المنطقة.

وقالت إيران الأسبوع الماضي إنها ستنتقم من إسرائيل بسبب ضربة جوية أسفرت عن مقتل اثنين من كبار القادة و5 مستشارين عسكريين في مجمع سفارتها في دمشق، مما زاد من خطر تفاقم تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

وأغلق المؤشر السعودي منخفضا 0.3% بعد تراجعه نحو 2% خلال الجلسة. وخسر سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 3.3% من قيمته. وانخفض سهم شركة المطاحن الأولى 1.4% مع تداول السهم بعد انتهاء الحق في توزيع الأرباح النقدية.

وفي بورصة قطر -التي توقفت بمناسبة العيد الأسبوع الماضي- انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي 0.8% وخسرت معظم الشركات المدرجة عليه بما في ذلك بنك قطر الوطني الذي تراجع 1.2%.

أغلق المؤشر العام لبورصة الكويت تعاملاته اليوم على انخفاض بلغ نحو 1%

بالمقابل أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم مرتفعا قليلا بنسبة 0.08%.

وقال محللون -اليوم الأحد- إن من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في الخليج، في تداولات غد الاثنين بعد الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل الليلة الماضية.

لكن المزيد من المكاسب قد يعتمد على الطريقة التي ستختارها إسرائيل للرد.